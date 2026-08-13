Marcel Hernández explica qué pasará con sus negocios si se marcha de Costa Rica

Será cuestión de horas para que el delantero cubano Marcel Hernández confirme su fichaje con el Internacional de Santa Tecla, en El Salvador, tras finiquitar su contrato con el Club Sport Herediano.

Sin embargo, muchos se preguntan qué pasará con los negocios del cubano, quien durante su carrera deportiva se ha destacado por su visión empresarial.

Durante su estadía en el país, el exdelantero herediano logró crear su propia marca de ropa, abrió una tienda de repuestos para automóviles, un gimnasio y club de salud, así como talleres de confección de ropa, un equipo de fútbol en Linafa, un bar restaurante y una marca de batidos y smoothies.

No obstante, el artillero cubano tiene todo organizado y no teme marcharse al exterior, pues tiene claro en manos de quién dejará sus empresas, según expresó en el programa Seguimos, del periodista Kevin Jiménez.

“Hay vida más allá del fútbol. En dos o tres años, Marcel ya no va a jugar fútbol. Yo no salía del país porque estaba aquí solo y no tenía con quién dejar mis negocios. Pero ahora está mi papá, mi hermano y la esposa de mi papá. Ellos siempre me han estado apoyando y se harán cargo”, comentó Hernández.

El cubano aseguró que, de momento, no ha firmado con ningún club, que se encuentra en paz y tranquilo, y que tiene propuestas importantes.

La Nación conversó con el empresario José Ortiz, presidente del Internacional de Santa Tecla, quien confirmó ser muy amigo de Marcel Hernández, al igual que su hermano Ricardo, y aseguró que desde este jueves negocian la incorporación del delantero al conjunto salvadoreño.

Incluso, Ortiz expresó que la marca HM Sport, propiedad de Marcel Hernández, era la encargada de proveer la indumentaria del Internacional de Santa Tecla.

“Ustedes ven a Marcel, el futbolista, pero nunca se han sentado a ver al Marcel empresario, emprendedor. Hay más vida después del fútbol; todo no es fútbol en la vida. Ahora estamos en una etapa en la que todo es fútbol, pero vendrá otra época y debemos estar preparados”, recalcó Hernández.