Marcel Hernández apela al orgullo y a la afición para conservar vivas las esperanzas de Herediano

En el Club Sport Herediano no piensan en la huelga de San Carlos, ni en las circunstancias adversas que atraviesa su rival de este sábado, cuando deban enfrentarlo en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, a partir de las 8 p. m.

Los florenses están concentrados únicamente en sacar los tres puntos ante los Toros del Norte y esperar que los dioses del fútbol les favorezcan, así como que Saprissa les eche una mano y derrote al Municipal Liberia, el domingo en el estadio Ricardo Saprissa, por la penúltima fecha del Torneo Apertura 2025.

El cuadro liberiano registra 26 puntos (+1 en el gol diferencia), mientras que Pérez Zeledón tiene 20 unidades (-2), al igual que Herediano (-4). Generaleños y rojiamarillos se enfrentarán en la última jornada del certamen.

El Team debe vencer a los sancarleños, quienes vienen de estar dos días en huelga por atrasos salariales, por un margen de goles, para reducir la diferencia con los liberianos, que de puntuar en Tibás se clasifican automáticamente a la segunda ronda del campeonato nacional después de 16 años.

Para el delantero cubano Marcel Hernández, mientras existan esperanzas de clasificarse, no van a tirar la toalla, por lo que toman el compromiso ante los norteños con total seriedad, sabiendo que solo tienen un camino, aunque no dependa de sí mismos lograr la hazaña.

“Ahora, más que todo, debemos enfocarnos muchísimo en nosotros, en lo que podemos hacer en la cancha. Tendremos al frente a un gran rival como San Carlos. Nosotros simplemente debemos seguir haciendo lo que estamos haciendo y pensar en lo que está a nuestro alcance, que es ganar el partido”, enfatizó Hernández.

Herediano luchará hasta el final

Marcel, quien suma seis goles en el Torneo Apertura 2025 junto al panameño Jorman Aguilar de Pérez Zeledón, también está en franca lucha por el liderato de goleo con el mexicano Joao Maleck, de Guadalupe FC, quien posee siete tantos.

“Respetamos al rival, pero entendemos que todavía hay chance, hay posibilidades reales para nosotros, y mientras haya vida vamos a seguir luchando hasta el final. El día a día será vital, como lo que hacemos ahora y para el futuro”, añadió Hernández.

El cubano también pidió apoyo a la afición y espera contar con el estadio Carlos Alvarado, lleno para que el equipo, que logró el bicampeonato, sienta todo el respaldo.

“Sin duda, el apoyo de la afición será un punto importantísimo. Va a jugar ese papel fundamental como el jugador número 12, para que nos aliente y nos siga apoyando como siempre lo han hecho durante el bicampeonato. Esperamos que no sea la excepción y que el estadio esté lleno”, declaró Hernández.

Para este sábado, los boletos en la localidad de sol general tienen un valor de ₡5.000 con una promoción de 2x1, mientras que en sombra el costo será de ₡10.000. Las entradas se pueden obtener en la plataforma www. passline.com.

Los florenses llegan en franca recuperación tras un irregular torneo, acumulando tres partidos sin perder: vencieron al Cartaginés 2-1, al Sporting FC 1-0 e igualaron 1-1 con el Deportivo Saprissa.