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Maradona mostró ‘signos de alarma’ que no se atendieron antes de morir, dice perito

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa en Argentina en medio de impactantes testimonios

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Por AFP
Aficionados argentinos desplegaron en Nueva York esta imagen de Diego Armando Maradona, antes de la final del pasado Mundial.
Aficionados argentinos desplegaron en Nueva York esta imagen de Diego Armando Maradona, antes de la final del pasado Mundial. (RYAN MURPHY/AFP)







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Diego Armando MaradonaJuicio por la muerte de MaradonaFútbol argentino
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