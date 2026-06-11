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Manifestantes chocan con policías en las afueras del Estadio Azteca (video)

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, no asistió al estadio y tampoco al fan fest en el Zócalo

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Por AFP
Ambiente México vs. Sudáfrica Afueras del Estadio Azteca 11 de junio de 2026 Fotógrafo John Durán
Pese a que hubo algunos disturbios antes del inicio del partido inaugural del Mundial 2026, algunos aficionados sí pudieron llegar a tiempo al Estadio de Ciudad de México. (Fotógrafo John Durán/La Nación)







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