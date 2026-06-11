Manifestantes chocan con policías en las afueras del Estadio Azteca (video)

Pese a que hubo algunos disturbios antes del inicio del partido inaugural del Mundial 2026, algunos aficionados sí pudieron llegar a tiempo al Estadio de Ciudad de México.

Decenas de manifestantes y policías se enfrentaron en las afueras del estadio Azteca, en Ciudad de México, mientras se disputaba el partido inaugural del Mundial 2026, constataron periodistas de la AFP.

Contingentes de maestros, familiares de desaparecidos y estudiantes confluyeron el jueves desde temprano en los alrededores del estadio, pero se toparon con un fuerte despliegue policial.

Un grupo de inconformes que exige justicia por las personas desaparecidas quitó algunas barreras que protegían el perímetro del estadio e intercambiaron golpes con los agentes que lo resguardan mientras se juega el encuentro entre México y Sudáfrica.

¡La otra cara del Mundial!



Policías de la Ciudad de México frenan con violencia marcha del magisterio de la CNTE rumbo al estadio Azteca y se registra un enfrentamiento. Ya hay varios docentes lesionados. pic.twitter.com/Ikh1Yj5EGw — Zona Roja Oaxaca (@ZonaRoja_Oaxaca) June 11, 2026

Armados con palos y bates, un puñado de jóvenes rompió los vidrios de vehículos policiales mientras al fondo se observaba el Azteca, donde minutos antes México anotó el primer gol del Mundial.

Los oficiales por momentos lanzaron gases para intentar dispersar a los inconformes, que corrían en los alrededores del coloso deportivo. Policías montados también intentaron contener a los manifestantes.

Las protestas protagonizadas desde la semana pasada por un grupo disidente del sindicato de educación pusieron en duda la apertura del ‘fan fest’ de la FIFA, localizado en la emblemática plaza del Zócalo donde también se ubica el palacio presidencial.

En el Fan Fest ubicado en la plaza del Zócalo, miles de aficionados que deseaban ver por pantallas gigantes la ceremonia de inauguración y el partido ingresaron a la zona rodeada de vallas para impedir el acceso de manifestantes, a empujones, y algunos aficionados lanzaron botellas e insultaron a los policías.

Pero decenas de miles de fanáticos finalmente pudieron ingresar a la plaza entre empujones y desorganización.

Se esperaba la presencia en el Fan Fest de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien hace meses había anunciado que no asistiría al Azteca e incluso regaló su invitación a una joven futbolista, pero la mandataria tampoco estuvo presente en la zona de aficionados.

“Vamos a tratar de ir al Zócalo, dependiendo de cómo esté la situación”, dijo la víspera, en referencia a las manifestaciones.

La presidenta izquierdista publicó en X una foto en la que apareció en un centro deportivo de una zona popular de la capital. Vestía la camiseta de la selección.