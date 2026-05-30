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Manfred Ugalde se presenta como la otra cara de la moneda en la Selección de Costa Rica

Manfred Ugalde viene de celebrar en la cancha y está conociendo personalmente a Fernando Batista

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Por Fanny Tayver Marín
Manfred Ugalde es titular en la Selección de Costa Rica.
Manfred Ugalde está de vuelta en la Selección de Costa Rica. (Prensa FCRF/Fotografía)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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