Manfred Ugalde se presenta como la otra cara de la moneda en la Selección de Costa Rica

Manfred Ugalde es visto dentro de la Selección de Costa Rica como un ejemplo a seguir para los demás jóvenes, como el futbolista del que no se escuchan escándalos, justo en días donde se dio la desconvocatoria de Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal por indisciplina.

El atacante está conociendo a Fernando Batista en persona, lo que le gusta al argentino y lo que quiere con la Tricolor, aunque contó que sí han estado en contacto telefónico durante este tiempo.

“Agradecido con Dios por una oportunidad más y con ganas de en esta fecha FIFA hacer las cosas de la mejor manera y conocer al cuerpo técnico y algunos compañeros con los que no había estado antes”, expresó Manfred Ugalde en declaraciones proporcionadas por la oficina de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol.

Manfred Ugalde viene de festejar, pero en la cancha. El tico consiguió su primer cetro en Europa al ganar la Copa de Rusia con el Spartak de Moscú.

“Muy feliz, la verdad que muy lindo, es mi primer título internacional, el sentimiento es muy grande, mucho sacrificio que hay detrás; muchos buenos y malos momentos que solo mi familia y mi esposa saben y agradecido con Dios, fue muy lindo haber podido ganar la copa”, destacó.

Dijo que ese cetro era lo que querían, tras ser la única opción que les quedaba.

“Habíamos luchado por la liga, no se nos dio y era la única bala que teníamos, como se dice, y gracias a Dios pudimos conseguirlo”, indicó el nacional.

En cuanto a vivir en un país tan diferente a Costa Rica como Rusia, Manfred Ugalde aseguró que le gusta.

“Moscú la verdad que es muy lindo, hay muchas cosas que hacer. Obviamente, la compañía de mi esposa facilita muchas cosas, los compañeros también y la verdad es que las personas del club son muy buena gente. Me han ayudado a adaptarme muchísimo más fácil”, destacó.

Manfred Ugalde se encuentra recién incorporado al combinado patrio y tiene muchas ganas de vestir otra vez la casaca de la Sele en un partido.

“Me sentí bien, conociendo la idea del profe, trabajamos un poco tácticamente para los partidos que se vienen, pero vamos ahí poco a poco, agarrando la idea del profe, conociendo a los otros compañeros y adaptándonos a sus ideas”, apuntó.

Después de eso, fue cuando Manfred Ugalde comentó que ya habían hablado un poco, ante la posibilidad de que pudiera jugar, porque en un momento se decía que no podría actuar en los amistosos, debido a aquella expulsión en lo que fue el último partido de la eliminatoria.

Al futbolista le dictaron un castigo de cuatro encuentros y aunque en un principio se suponía que los descontaba en fechas FIFA, ahora el ente rector del fútbol indicó que los amistosos no se consideran partidos oficiales.

Esa es la razón por la que él no fue llamado para los amistosos contra Irán y Jordania. Ahora sí lo convocaron, pero la Federación Costarricense de Fútbol y otras federaciones están tratando de que la FIFA cambie de criterio con respecto a esos castigos pendientes.

Mientras eso se resuelve, Manfred Ugalde se concentra en lo suyo y le entusiasma ser parte de la Selección de Costa Rica en los amistosos ante Colombia (1.° de junio) e Inglaterra (10 de junio).

“Significa muchísimo, estos partidos son importantes, Colombia e Inglaterra son rivales muy fuertes y creo que nos va ayudar a crecer muchísimo como grupo. Y para nosotros que somos jóvenes, darnos más experiencia y rodaje. Estamos motivados, felices y con ganas de ir a hacer las cosas bien”, concluyó Manfred Ugalde.