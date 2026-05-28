Fútbol

La Selección de Costa Rica tiene un problema con Manfred Ugalde y ya reclamó a FIFA

Manfred Ugalde fue convocado por Fernando Batista para enfrentar a Colombia e Inglaterra

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Por Esteban Valverde
01/09/2025, Alajuela, San Rafael, Proyecto Gol, entrenamiento de la selección de Costa Rica para el inicio de la eliminatoria hacia el Mundial 2026.
Manfred Ugalde volvió a la Selección de Costa Rica para jugar contra Colombia e Inglaterra, luego de que su última participación fue en noviembre del 2025. (Federación Costarricense de Fútbol/Federación Costarricense de Fútbol)







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Selección de Costa RicaManfred Ugalde
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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