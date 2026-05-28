La Selección de Costa Rica tiene un problema con Manfred Ugalde y ya reclamó a FIFA

Manfred Ugalde volvió a la Selección de Costa Rica para jugar contra Colombia e Inglaterra, luego de que su última participación fue en noviembre del 2025.

La Selección de Costa Rica podrá contar con Manfred Ugalde para los dos partidos amistosos venideros. Sin embargo, la Federación Costarricense de Fútbol enfrenta un problema relacionado con el delantero que ya escaló hasta FIFA.

En teoría, Ugalde se encontraba cumpliendo una sanción por la expulsión que sufrió en el último partido eliminatorio contra Honduras. No obstante, al parecer FIFA cambió las reglas y no le está descontando los dos amistosos de marzo, ante Jordania e Irán.

Gustavo Araya, secretario general de la Federación, informó que ya presentaron un reclamo ante FIFA, pues esa última entidad cambió el criterio y ahora solo considera oficiales los partidos correspondientes a torneos, y no los amistosos.

De esta forma, Costa Rica no utilizó a Ugalde en sus partidos de marzo, aunque sí podía hacerlo, pero de nada sirvió porque el jugador sigue debiendo tres cotejos oficiales, que era el castigo original.

“Esperamos que FIFA admita esos dos partidos. No estamos solos en esto, porque fue una interpretación que se dio en estos días y otras federaciones también están haciendo reclamos”, detalló Araya.

La buena noticia para la Selección Nacional es que Manfred Ugalde sí estará disponible para los dos juegos de la fecha FIFA de junio. El 1.º de junio, la Selección tendrá un frente a frente contra Colombia, mientras que el 10 de ese mes lo hará contra Inglaterra.

“En este momento, Manfred podrá jugar ambos partidos, pero esperamos que los de Jordania e Irán sí sean contabilizados para descontar la sanción”, dijo Araya.

Manfred Ugalde es el referente ofensivo de la Tricolor y, además, uno de los legionarios más importantes al militar en el Spartak Moscú de Rusia.