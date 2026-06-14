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Manfred Ugalde se casó: vea la primera foto de la boda que difundió otro futbolista

Manfred Ugalde modificó la fecha de su matrimonio por la Selección de Costa Rica y este sábado dio el ‘sí acepto’

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Por Fanny Tayver Marín
Manfred Ugalde y Josseline Vargas anunciaron su compromiso en diciembre.
Manfred Ugalde y Josseline Vargas anunciaron su compromiso en diciembre. (Instagram Manfred Ugalde/Instagram)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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