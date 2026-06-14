Manfred Ugalde se casó: vea la primera foto de la boda que difundió otro futbolista

Después de modificar la fecha de su boda para acudir con la Selección de Costa Rica a los partidos amistosos contra Colombia e Inglaterra, Manfred Ugalde se casó con Josseline Vargas este sábado 13 de junio.

El atacante del Spartak de Moscú no quiso hablar públicamente sobre su decisión de postergar unos días su casamiento, a diferencia de Álvaro Zamora, quien más dijo que no podía estar con la cabeza en su boda y en la Tricolor, por lo que dejó el plantel tras regresar de Bogotá.

Cuando lo consultaron al respecto, Manfred Ugalde dijo que simplemente “son temas personales” y no se pronunció sobre su matrimonio, ni su decisión de retrasar la ceremonia.

No se sabía la fecha y el futbolista lo había mantenido todo en reserva. Sin embargo, Brandon Aguilera fue uno de los invitados para verlo dar el “sí acepto”.

Brandon Aguilera fue elegantemente vestido al matrimonio de Manfred Ugalde. (Instagram Brandon Aguilera/Instagram)

Y el mediocampista publicó una historia en su cuenta de Instagram, en la que mostró el romántico momento.