Manfred Ugalde acepta la inferioridad de la Selección de Costa Rica ante Inglaterra

Manfred Ugalde controla un balón en el juego de la Selección de Costa Rica ante Inglaterra.

Manfred Ugalde, delantero de la Selección de Costa Rica, admitió el golpe de realidad que se llevó el equipo patrio ante Inglaterra, en el amistoso que los ingleses utilizaron como preparación final para la Copa del Mundo 2026.

Tras el partido, Ugalde analizó lo ocurrido en el terreno de juego, donde Inglaterra se impuso 3 a 0 y fue amplio dominador del compromiso, al punto de que el atacante costarricense pasó gran parte del encuentro marcando rivales.

“Juegan a otro ritmo. Ellos juegan a uno o dos toques. Se nota que están más fuertes y rápidos”, afirmó el delantero del Spartak Moscú de Rusia en Teletica.

Manfred destacó que el grupo debe tomar este partido como una oportunidad de crecimiento y utilizar la intensidad y el nivel de Inglaterra como una referencia de lo que se quiere alcanzar.

“El rival es un buen parámetro para ver dónde podemos llegar. Hay que verlos como ejemplo y tratar de hacer lo que ellos hacen. Uno como delantero quiere anotar y tener remates, pero a veces no se puede”, declaró.

Para el artillero nacional, también es importante comprender que existen partidos en los que las circunstancias impiden generar peligro en ataque.

“Estos partidos obligan a tirarse atrás. Hay que tratar de llegar algún día a este nivel. Debemos crear un buen equipo, tenemos que mejorar muchísimo”, finalizó.

Esta vez, a diferencia del encuentro ante Colombia, Ugalde no pudo resolver acciones por cuenta propia ni generar espacios en ofensiva. El duelo fue de desgaste constante sin balón para el atacante, quien prácticamente no tuvo oportunidades de acercarse al área rival.

La Selección de Costa Rica cerró esta fecha FIFA con derrotas de 3 a 1 ante Colombia y 3 a 0 frente a Inglaterra. Ahora, Fernando Batista enfocará sus esfuerzos en preparar al equipo para el inicio de la fase competitiva, ya que en setiembre la Tricolor comenzará su participación en la Liga de Naciones de la Concacaf.