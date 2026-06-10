Fútbol

Manfred Ugalde acepta la inferioridad de la Selección de Costa Rica ante Inglaterra

Manfred Ugalde, principal referente de la Selección de Costa Rica, no escondió lo inferior que se sintió contra Inglaterra

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Por Esteban Valverde
Manfred Ugalde controla un balón en el juego de la Selección de Costa Rica ante Inglaterra.
Manfred Ugalde controla un balón en el juego de la Selección de Costa Rica ante Inglaterra. (FCRF/FCRF)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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