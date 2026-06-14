Manfred Ugalde deja ver cómo fue su boda de ensueño

Manfred Ugalde y Josseline Vargas jamás olvidarán el sábado 13 de junio de 2026, cuando contrajeron matrimonio.

Manfred Ugalde se casó el sábado 13 de junio con Josseline Vargas, la mujer que se adueñó de su corazón. Un día después, el futbolista costarricense que milita con el Spartak de Moscú, replicó varias historias en su cuenta de Instagram que permiten ver cómo fue su boda de ensueño.

Porque el propio sábado tan solo se vio en redes sociales la imagen compartida por el mediocampista Brandon Aguilera, quien fue uno de los invitados a la ceremonia.

Manfred Ugalde y Josseline Vargas se casaron este sábado 13 de junio. (Instagram Brandon Aguilera/Instagram)

El atacante de la Selección de Costa Rica tiene su perfil público y ahí compartió las historias de personas que acompañaron a los nuevos esposos en un momento tan especial.

Manfred Ugalde y Josseline Vargas contrajeron matrimonio el sábado 13 de junio de 2026. (Instagram Manfred Ugalde/Captura de video)

Manfred Ugalde también replicó unos videos de My Perfect Day Wedding Planner, que se encargó de ayudarlos en la organización del evento; así como de Pablo_Beita_Photography.