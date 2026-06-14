Puro Deporte

Manfred Ugalde deja ver cómo fue su boda de ensueño

Manfred Ugalde compartió en su cuenta de Instagram varias historias con postales inolvidables de su matrimonio

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Manfred Ugalde y Josseline Vargas jamás olvidarán el sábado 13 de junio de 2026, cuando contrajeron matrimonio.
Manfred Ugalde y Josseline Vargas jamás olvidarán el sábado 13 de junio de 2026, cuando contrajeron matrimonio. (Instagram Manfred Ugalde/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Manfred UgaldeJosseline VargasLegionarios
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.