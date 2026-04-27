Manchester United alista salida masiva de jugadores y sacude el mercado de fichajes

Manchester United podría liberar hasta 13 jugadores para renovar su equipo y equilibrar finanzas en el próximo mercado.

El Manchester United proyecta una reestructuración profunda de su plantel para la próxima temporada. Pese a su buen rendimiento en la Premier League, el club inglés contempla hasta 13 salidas durante la ventana de transferencias, según reportó el medio Manchester Evening News.

La decisión responde a la necesidad de liberar espacio en la plantilla y equilibrar la llegada de nuevos refuerzos. El equipo busca también ajustar su masa salarial y recuperar parte de inversiones recientes.

Uno de los movimientos confirmados es la salida del brasileño Casemiro, quien comunicó en enero su decisión de dejar el club. El volante figura como el jugador mejor remunerado del equipo, por lo que su salida impacta de forma directa en la estructura salarial.

Otro caso relevante es el de Marcus Rashford, quien juega a préstamo en el Barcelona. El Manchester United tiene interés en concretar su salida definitiva en el próximo mercado.

También aparecen en la lista de transferibles Rasmus Hojlund y Jadon Sancho. Ambos futbolistas estuvieron cedidos durante la temporada. El club pretende recuperar parte de la inversión realizada, que alcanza unas 137 millones de libras, equivalentes a cerca de $186 millones.

La posible limpieza del plantel incluye a otros nombres como el lateral Tyrell Malacia, el portero André Onana y los mediocampistas Joshua Zirkzee y Manuel Ugarte. Estas salidas abrirían espacio para nuevas incorporaciones.

En el caso de los porteros suplentes, Radek Vítek y Altay Bayindir valoran opciones para tener más minutos de juego fuera del club.

A nivel de divisiones menores, los jóvenes Tyler Fredricson, Toby Collyer y Dan Gore también podrían salir en busca de continuidad y desarrollo profesional.

Lista de jugadores que podrían salir del Manchester United:

Casemiro

Marcus Rashford

Rasmus Hojlund

Jadon Sancho

Tyrell Malacia

André Onana

Radek Vítek

Altay Bayindir

Joshua Zirkzee

Manuel Ugarte

Tyler Fredricson

Toby Collyer

Dan Gore

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.