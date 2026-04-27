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Manchester United alista salida masiva de jugadores y sacude el mercado de fichajes

El club inglés analiza una reestructuración que incluye figuras clave y jóvenes talentos en busca de minutos

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Por O Globo / Brasil / GDA
Manchester United podría liberar hasta 13 jugadores para renovar su equipo y equilibrar finanzas en el próximo mercado.
Manchester United podría liberar hasta 13 jugadores para renovar su equipo y equilibrar finanzas en el próximo mercado. (AFP/AFP)







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