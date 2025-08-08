Managua FC le hizo este gol a Alajuelense (video)

Managua FC hace un partido muy correcto contra Liga Deportiva Alajuelense y Carlos Hernández puso el 1-1, después de que Juan Ramón Barrera le ganó en velocidad a Elián Quesada.

El “Iluminado” sacó el centro y Carlos Hernández mandó el balón al fondo, venciendo al guardameta Washington Ortega.

En este artículo puede seguir las principales incidencias del partido entre Managua FC y Liga Deportiva Alajuelense.

Carlos Hernández le anotó a Alajuelense en Nicaragua. (Managua FC/Managua FC)

¡Carlos Hernández responde y pone el empate para Managua! pic.twitter.com/U7kABkMzc6 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 8, 2025

