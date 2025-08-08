Managua FC le hizo este gol a Alajuelense (video)

Managua FC hace un partido muy correcto contra Liga Deportiva Alajuelense y Carlos Hernández puso el 1-1, después de que Juan Ramón Barrera le ganó en velocidad a Elián Quesada.
