Puro Deporte

Managua FC le hizo este gol a Alajuelense (video)

Vea cómo Managua FC logró el 1-1 contra Liga Deportiva Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín

Managua FC hace un partido muy correcto contra Liga Deportiva Alajuelense y Carlos Hernández puso el 1-1, después de que Juan Ramón Barrera le ganó en velocidad a Elián Quesada.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseManagua FCCopa Centroamericana de Concacaf
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.