‘Malcriados son otros’: Entrenador mexicano Fernando Palomeque explica su explosiva reacción al quebrar puerta de vidrio

Fernando Palomeque, técnico de Guadalupe, salió al paso de quienes lo critican sin conocer su opinión y de quienes lo tildan de malcriado porque quebró una puerta de vidrio en el Estadio Edgardo Baltodano de Liberia.

El entrenador mexicano conversó con La Nación y dio su versión de lo ocurrido el sábado 22 de noviembre, antes de que comenzara el juego que Liberia disputó contra Guadalupe.

“Quienes me tildan de malcriado dicen eso porque no me conocen. Es más malcriado el que habla de un futbolista o un entrenador, el que desprestigia a alguien con un lápiz o un micrófono. Si para ellos soy un malcriado, está bien, pero pueden pasar a mi casa y les enseño mis títulos. Pueden ir a mi casa para que vean dónde y cómo vivo”, aseguró Palomeque.

El entrenador añadió que no pretende desligarse de lo sucedido ni evadir la responsabilidad.

“No voy a justificar mi acto. Quiero que entiendan que la gente se manejó mal, no la de Liberia, por el contrario, ellos muy bien, y nosotros cometimos el error de meternos a un vestidor que no sabíamos, no nos correspondía. Además, llegamos tarde al estadio y eso nos complicó bastante. Éramos más de 30 personas en un vestidor pequeño, sin ventilación”, manifestó Palomeque.

Para el timonel, en el video que circula en redes sociales y se hizo viral, no se observa que prácticamente estaban sin oxígeno y él corrió a pedir ayuda.

Fernando Palomeque rompe puerta del estadio de Liberia

“En el video que no se editó (en alusión a otro que no ha trascendido públicamente) y que no tiene una manipulación tan soez y cobarde, se ve cuando hay una persona que pide ventilación y no voy a dar nombres ni nada, pero se ve perfectamente. Pedimos, por favor, que nos ayuden; es una puerta que se le abre solo al favoritismo; si es tal equipo, a ese sí le abrimos, pero como éramos nosotros, no nos dieron mucha pelota”, dijo Palomeque.

Para Palomeque, en cualquier situación, lo primero que se debe manejar es la parte humana.

“No reaccioné mal, yo manejo vidrio templado y ese llevaba mucho calor, y quise que me escucharan, no es un golpe como que lo haya pegado con el puño. Si yo tengo la intención de romper un cristal, le lanzo una pelota o hago un acto realmente de vandalismo. Jamás pensé que se iba a romper”, comentó Palomeque.

Fernando Palomeque, técnico de Guadalupe, dijo que no es una persona vioolenta. (Albert Marin /Liga vs Guadalupe)

Palomeque expresó que no estaba enojado, afirmó que recién se bajaba del autobús y fue a pedir que les abrieran la puerta.

“Faltaba el aire, había gente sofocada, hay personas que sufren de claustrofobia. Doy mi palabra de que no estaba enojado, solo quise llamar la atención, pegándole al vidrio como a veces uno le pega, común y corriente, a algo, a una puerta. Cuántas veces las personas golpean una puerta sin mala intención y sale otra y dice: oye, casi me arranca la puerta. Creo que a todos nos ha pasado”, destacó Palomeque.

Fernando Palomeque consideró que quizá para muchos es una persona particular, o es su nacionalidad lo que le molesta a algunos.

“Yo he sido campeón en Costa Rica (en Segunda División), he dejado bases en equipos y debutado jugadores. Acá se emocionan mucho con el tema de la nacionalidad”, indicó.

Palomeque agregó que entiende a Guadalupe, que tiene una imagen que cuidar, y por eso aceptará las medidas de la directiva.

“Yo voy a pagar el daño. Pero gente que no me conoce habla sin saber. Muchos ofenden a cualquier persona, hablan mal con una falta de respeto total. Si estamos mano a mano, difícilmente me dicen las cosas”, aseguró Fernando Palomeque, quien dejó claro que tampoco se cortó la mano y que no sufrió accidente alguno.