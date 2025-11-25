Puro Deporte

‘Malcriados son otros’: Entrenador mexicano Fernando Palomeque explica su explosiva reacción al quebrar puerta de vidrio

Técnico mexicano dijo que no estaba enojado y quizá a muchos no les gusta su nacionalidad

Por Milton Montenegro

Fernando Palomeque, técnico de Guadalupe, salió al paso de quienes lo critican sin conocer su opinión y de quienes lo tildan de malcriado porque quebró una puerta de vidrio en el Estadio Edgardo Baltodano de Liberia.








