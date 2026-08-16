Malas noticias para Cartaginés: vea cuánto tiempo estará fuera uno de sus fichajes estrella

Así anunció el Club Sport Cartaginés la llegada de Luis Olivas al equipo para esta temporada.

El Club Sport Cartaginés dio a conocer el parte médico del jugador mexicano Luis Alejandro Olivas, quien salió lesionado del partido ante Motagua por la Copa Centroamericana.

“Presenta una tendinitis no insercional y paratendinitis del tendón de Aquiles, sin ruptura. Además, una severa tenosinovitis del tendón plantar y edema de la grasa de Kager”, refiere el parte con los usuales términos médicos, aunque todos se refieren a una zona específica cerca del talón.

“Se calcula que el tiempo fuera de las canchas será de dos a tres semanas. De igual manera, se supervisará la evolución del jugador día a día”, añade el texto.

Olivas ya inició las terpias y los trabajos físicos supervisados por el departamento médico. El defensor azteca es una de las principales contrataciones de los brumosos para esta temporada.