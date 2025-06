Maikell McDonald, el heredero de un apellido goleador que Wanchope quiere llevar a la cima en Saprissa

En el Deportivo Saprissa hay un nombre que empieza a resonar con fuerza, no solo por su apellido, sino por el talento que ya despierta expectativas: Maikell McDonald, un joven delantero de apenas 15 años, que hará la pretemporada con el primer equipo y podría debutar en el Torneo de Apertura 2025 bajo la dirección de Paulo César Wanchope.

Maikell es hermano del reconocido delantero Jonathan McDonald, tercer máximo goleador histórico del fútbol costarricense, y desde hace varias semanas ha llamado la atención del cuerpo técnico morado. Su inclusión en los trabajos del primer equipo no es casualidad, pues ya desde la pretemporada anterior venía entrenando con figuras como Mariano Torres, Kendall Waston y David Guzmán.

Wanchope lo tiene en la mira. Lo observa de cerca y valora su evolución. El estratega ha apostado por nutrir la planilla con jóvenes de proyección, y Maikell entra en esa categoría: un atacante con potencia, velocidad, buena técnica en la definición y un físico que impone con 1,83 metros de estatura, con posibilidad de seguir creciendo.

Su hermano mayor, Yherland McDonald, habló con sinceridad sobre lo que representa esta oportunidad para Maikell y cómo lo están acompañando como familia.

“Maikell ya tiene bastante de estar entrenando con el primer equipo. Incluso en la pretemporada anterior estuvo con el plantel. Hubo un partido contra Santa Ana que creí que lo iban a hacer debutar, pero viene esta nueva campaña y Wanchope va a afinar el equipo como él lo quiere. Tal vez pueda tener un poco de opción”, comentó Yherland.

Aunque en la casa McDonald hay historia y goles de sobra, la familia tiene claro que Paulo César Wanchope es otro nivel y que no hay mejor guía para Maikell en esta etapa formativa.

“Le decimos a Maikell que escuche y le haga caso. Jonathan es el tercer mejor goleador del país, pero no se compara con Paulo, quien es una leyenda. Desde cómo amarrarse los zapatos, hasta cómo pegarle a la pelota, todo lo que él le diga le va a servir”, agregó su hermano.

Maikell juega como delantero centro (9), pero en Saprissa lo están utilizando como extremo, aprovechando su explosividad. Tiene la potencia física necesaria para competir, aunque aún está puliendo detalles, especialmente en el uno contra uno y en la comprensión táctica del juego.

“No te puedo decir que es un mega driblador, porque está en una edad donde está afinando detalles para superar rivales más grandes. Estos años ha enfrentado jugadores no profesionales y ahora debe afinar la técnica dependiendo mucho de la táctica. Pensando a futuro, la posibilidad de ir fuera existe. Con su estatura, 1,83 m, tiene el físico ideal para el fútbol internacional”, explicó Yherland.

Maikell McDonald con 15 años, es una de las joyas del Deportivo Saprissa. Es potente, veloz y con buen físico. (Facebook de Maikell McDonald/Facebook de Maikell McDonald)

En la familia son conscientes de que Maikell apenas comienza su camino y que no se le debe cargar con expectativas exageradas. La idea es que disfrute y se desarrolle sin presiones externas.

“Más que aconsejarlo, tratamos de que disfrute. No queremos que desde tan pequeña edad sienta presión o compromiso. Está en proceso de aprendizaje. Con 15 años no se va a echar el equipo al hombro. Lamine Yamal hay uno, y no creo que en Costa Rica esté el otro. Le hablamos de lo táctico, de cómo moverse, por qué hacerlo y de ser una persona muy cordial”, comentó su hermano.

La historia de Maikell McDonald apenas comienza, pero en Saprissa la ilusión ya está encendida. Si sigue por el camino correcto y bajo la tutela de un referente como Wanchope, su debut podría no estar tan lejos. Y quién sabe, tal vez en unos años su nombre deje de ser el “hermano de Jonathan” para escribir su propia historia en el fútbol nacional.