Luis Ronaldo Araya posterga tratamiento contra enfermedad que padece

Luis Ronaldo Araya está acostumbrado a los cuestionamientos hacia su nivel, el tema físico y no faltan quienes digan que se ve pasado de peso. Le ocurría en Cartaginés y ahora el Club Sport Herediano sigue siendo igual.

El futbolista florense aseguró sentirse muy tranquilo y que trabaja bien en el día a día. Inclusive, afirmó que el principal testigo de todo es el técnico Alexander Vargas.

“Yo creo que he trabajado desde el día uno, lo he hecho bien, yo creo que he peleado el puesto. Obviamente, tuve cuatro partidos fuera por expulsión, pero bueno, yo creo que en los minutos que he jugado lo he hecho de buena manera”, comentó, sin revelar aún nada de la enfermedad. Eso lo hizo más adelante de manera espontánea.

Manifestó que con respecto a lo físico, siempre se ha hablado mucho, pero es un tema que lo maneja bien y no lo incomoda.

“Igual cuando estaba en Cartago siempre era el mismo tema: al minuto 60 ya hay que sacarlo. He estado trabajando bien, he estado haciendo extra, entonces estoy tranquilo para que cuando me llegue el momento de jugar de inicio, lo haré de la mejor manera”, indicó.

Al consultarle si le molesta ver que ese tema lo persigue siempre, dijo que no, porque aprendió a lidiar con eso en el día a día.

“Estoy tranquilo, porque también se han dado partidos en los que he jugado 90 minutos y la gente no ha salido a hablar. Todo el mundo sabe cómo es el tema de la prensa; estoy tranquilo, estoy trabajando para ayudar al equipo en lo que me necesite”, respondió.

Contó que en el equipo tienen una nutricionista que lo ayuda. Al pronunciar eso, fue cuando contó lo de la enfermedad.

“He tenido un problema en la tiroides, entonces a veces me cuesta mucho bajar de peso y subo mucho de peso; pero en este momento yo creo que estoy bien. He bajado de peso, he estado trabajando, como te digo, extras y estoy tranquilo”, reveló Luis Ronaldo Araya.

Pero lo que tiene pendiente es ponerse en control, y contó la razón del por qué no lo ha hecho todavía.

“Si ustedes averiguan más, se necesita un tratamiento y obviamente no lo puedo tomar por el tema del dopaje, ¿verdad? Entonces, he tratado de hacer más gimnasio. Con el preparador físico pasado ya tenía un plan, lastimosamente se fue, pero con el que llegó ahora he estado trabajando”, manifestó.

Luis Ronaldo Araya dice que la nutricionista en Herediano lo ha ayudado bastante. Fotografía: Prensa Herediano

Contó que cuando se acabe este semestre y vengan las vacaciones, se hará los chequeos respectivos para hacerse un tratamiento exhaustivo.

Él se percató de que padece un problema de tiroides en las vacaciones pasadas, después de que Herediano ganó su título 30.

“Me hice unos exámenes, ahí salió algo un poquito. Entonces, como le digo, no he tenido el tiempo para poder tratarlo. He estado ahí tratando de alimentarme bien y de todo para poder ir ayudándome un poco”, citó.

También dijo que todo lo postergó porque Herediano retomó labores el 3 de enero y tenían la participación en la Copa de Campeones de Concacaf, así que el calendario no se prestaba.

“Yo creo que con ese tema obviamente tengo que ir a un doctor y que él me diga más o menos cuánto tiempo será el tratamiento. Obviamente, también debo tratarlo con el doctor del equipo, para ver cuánto tiempo puedo tomar el medicamento, pero yo creo que eso es como 15 días o un mes, y con eso yo creo que ya podría estar de vuelta”, concluyó Luis Ronaldo Araya.

Cuando lo chequee un especialista, el futbolista sabrá en qué consiste su tratamiento y cuánto tiempo debe tomarlo. Muchas personas con problemas de tiroides deben ser medicadas de por vida.

La tiroides es la glándula que regula el metabolismo y es responsable de procesos en todos los órganos. Es, por así decirlo, “la directora de orquesta” de todos los procesos metabólicos y de control hormonal. Tiene forma de mariposa y se ubica en el cuello.