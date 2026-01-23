Luis Paradela emociona a la afición de Saprissa: el cubano revela por qué volvió a su casa

Hace un año y medio, el cubano Luis Paradela buscó hacer realidad un sueño: jugar en Europa.

Luis Javier mostró su calidad en la Universidad Craiova de Rumanía, donde estuvo a préstamo por parte del Deportivo Saprissa. Pudo quedarse en este club, pero una lesión de ligamento cruzado y menisco en la rodilla izquierda cambió los planes.

La recuperación fue lenta. El conjunto rumano quiso comprar su ficha, pero decidió esperar. Paradela manejaba otras opciones para seguir en el Viejo Continente y, al final, decidió volver a su “casa”; así le llama el cubano a Saprissa.

Paradela ya defendió la camiseta morada. Lo hizo el jueves, cuando entró de cambio en el partido en el que los tibaseños se impusieron 0-1 de visita contra Sporting.

“Siento mucha felicidad, mucha alegría de poder regresar a casa. Es algo importante para mí. Yo sabía que en algún momento iba a volver y, pues, gracias a Dios fue pronto”, dijo Paradela, quien respondió a la pregunta de si quería quedarse en Europa.

“A veces tal vez sí, tal vez no. Había una parte que quería, pero había otra que quería estar aquí, en casa. Quería volver y, pues, al final me decanté por regresar”, opinó Luis Javier.

Paradela, quien añadió que poco a poco se sentirá mejor físicamente debido a que no tenía el permiso de trabajo y no podía entrenar con el grupo, destacó qué lo hizo regresar a Saprissa.

“El corazón, el corazón era el que quería regresar. Mi familia quería regresar, mi esposa, los niños querían, principalmente el niño más grande. La verdad, yo quería volver a casa, volver a ser el mismo de cuando me fui, y, pues, eso fue lo que me hizo regresar”, manifestó Paradela.

El cubano saltó del banquillo al minuto 63 y provocó una reacción de alegría entre los aficionados morados, que se hicieron presentes en el Estadio Puente de Piedra, en Grecia, sede de Sporting. Los seguidores morados aplaudieron y hasta corearon: “¡Paradela, Paradela!”.

“Estoy contento, es una emoción inmensa, algo que es difícil explicar. Estoy muy feliz de poder volver a casa y de poder ya tener minutos con el equipo”, señaló Paradela al comentar lo que sintió con el recibimiento de los aficionados.

Luis Javier añadió que, durante el año y medio que estuvo fuera del país, se mantuvo pendiente de lo que pasaba con el conjunto morado.

“Sí, obviamente, siempre seguía los partidos. No tengo que estar publicándolo ni nada de ese tipo de cosas, porque al final yo soy morado y esta es mi casa. Pues yo lo seguía. A veces no podía ver los partidos porque eran las 3 o las 4 de la mañana en Europa y me tocaba entrenar muy temprano, pero sí seguía siempre de cerca los marcadores”, resaltó Paradela.

Luis Javier Paradela regresó a jugar con el Deportivo Saprissa, ingresó al minuto 63 del partido contra Sporting. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Luis Javier recordó el momento en que le comunicaron que ya podía jugar, como lo hizo el jueves frente a Sporting.

“Lo viví con mucha alegría. Estaba con mi esposa y los niños en la casa y, casualmente, llamé a Porras (José Francisco) y le pregunté, porque no había sido habilitado, no sabía nada, y cuando él me dijo, fue una emoción muy grande”, comentó el extremo de Saprissa.

Apenas ingresó a la cancha, Luis Paradela buscó mostrar su fútbol. En la primera pelota que tocó intentó un pase filtrado a Bancy Hernández. Luego, buscó llevar peligro con sus incursiones por la banda izquierda. En los primeros minutos de su regreso dejó buenas sensaciones, después desapareció un poco y, al final del compromiso, intentó encarar y generar peligro al marco que defendió Leonel Moreira.

Luis Javier intentó aportar su fútbol de entrega y sacar ventaja en el uno contra uno. Aquí en duelo contra Fabio Coronado. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

