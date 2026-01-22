Saprissa da noticia sobre Luis Paradela que todos los morados esperaban

El Deportivo Saprissa confirmó la noticia que más esperaban los aficionados del equipo.

Uno de los jugadores mimados de la afición, uno de los más queridos, está listo para jugar y puede hacerlo esta noche contra Sporting.

El cubano Luis Javier Paradela puede volver a defender la camiseta morada.

“El delantero cubano Luis Paradela recibió su respectivo permiso de trabajo por parte de las autoridades correspondientes y, con este requisito cumplido, ya se encuentra habilitado para la competencia”, informó Saprissa.

Luis Javier Paradela podría ver acción esta noche contra Sporting.

Paradela ya tiene todo en regla y, a consecuencia de esto, se encuentra a las órdenes del cuerpo técnico de la institución, que podría disponer del ariete a partir de esta noche.

“Luis Paradela, por su condición de extranjero, debía gestionar el permiso de trabajo y su inscripción ante la Unafut para quedar habilitado. Con todos los requisitos ya cumplidos, está listo para el partido de esta noche”, destacó Saprissa.

📝 Luis Paradela recibió el aval para competir 💜🇨🇺https://t.co/FoepUf8gTw — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) January 22, 2026

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.