Luis Paradela advierte que tras su paso por Europa verán a otro Paradela

Luis Javier Paradela partió del Deportivo Saprissa siendo campeón, y, al volver un año y medio después, el equipo sigue igual, con el cetro 40 que conquistó, pero con 18 meses sin ganar nada.

Paradela, quien ya tuvo minutos con la escuadra morada y jugó casi media hora en el choque del jueves anterior contra Sporting, desea aportar al máximo para que Saprissa vuelva a estar en los primeros planos.

Luis Javier adelantó que busca ser el de antes, el futbolista que se ganó la admiración de los morados, y siente que sacó provecho de su paso por el balompié de Rumanía.

“Fue un año de muchas enseñanzas, un año de altas y bajas, un año que me enseñó a ser fuerte, a siempre luchar por lo que quiero”, dijo Paradela, quien aclaró si está para jugar los 90 minutos de un partido.

“Estamos entrenando para eso, ya queda de parte del entrenador las decisiones, pero estamos entrenando para volver a recuperarnos”, mencionó Paradela, quien añadió que no tiene problemas con la rodilla izquierda, donde sufrió una lesión de ligamento cruzado y menisco.

“Yo me siento bien. Gracias a Dios ya estamos sanos, que es lo principal y, pues, nada, ahora seguir entrenando fuerte para poder tener un poco más de Luis”, aseguró el cubano.

Pero ¿cuál Paradela puede esperar la afición en la cancha? Al menos los morados quieren ver al Luis Javier que partió de Saprissa y él tiene la respuesta.

“Yo diría que van a ver a un jugador más completo por mi paso en Europa. Allá aprendí muchas cosas, aprendí del fútbol europeo, pero sí, quiero ser ese mismo que me fui, con ese ímpetu, con esa garra, nunca dejar de pelear y, pues, con un poquito más de experiencia”, destacó Luis Paradela.

El extremo morado añadió estar bien, sin problema alguno, y solo desea crecer en su juego y aportarle a Saprissa.

“Desde que volví de la lesión, la rodilla no me ha molestado, no me ha dado problema. Yo jugué algunos partidos, jugué dos partidos de titular allá (Rumanía) después de mi lesión. Tuve minutos en algunos partidos. Ya no me quedaba contrato y, pues, obviamente no me tomaron más en cuenta, pero siempre estuve entrenando fuerte y ahora, gracias a Dios, estamos bien para poder dar lo mejor de mí”, destacó Paradela.

Luis Javier manifestó que, al regresar, se encontró un camerino de Saprissa muy unido, que sabe lo que quiere y va a pelear por todo.

“La verdad es que estoy muy contento porque volví y me recibieron de la mejor manera. Estamos bien, nosotros estamos bien, sabemos lo que queremos, sabemos que casi siempre los inicios de torneos son un poco más complicados, pero nada, a medida que van pasando los días y nos vamos entrenando más como equipo, van pasando los partidos, pues ya nos vamos a ver mejor”, dijo Luis Javier Paradela.

Paradela está feliz, contento con el regreso y el cariño de la afición, a la que espera devolverle en la cancha todo el respaldo que le brindan.

