Luis Paradela advierte que tras su paso por Europa verán a otro Paradela

El extremo morado desea aportar lo máximo para que Saprissa vuelva a ser campeón

Por Milton Montenegro

Luis Javier Paradela partió del Deportivo Saprissa siendo campeón, y, al volver un año y medio después, el equipo sigue igual, con el cetro 40 que conquistó, pero con 18 meses sin ganar nada.








