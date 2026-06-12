Puro Deporte

Luis Omar Tapia le enseñó su grito de gol a famoso presentador estadounidense

Luis Omar Tapia es una de las voces más reconocidas del fútbol latinoamericano

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Por Isaac Vega
A la izquierda, Luis Omar Tapia junto al presentador estadounidense, Jimmy Fallon.
A la izquierda, Luis Omar Tapia junto al presentador estadounidense, Jimmy Fallon. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Luis Omar TapiaJimmy FallonMundial 2026
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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