Luis Omar Tapia le enseñó su grito de gol a famoso presentador estadounidense

El famoso narrador chileno, Luis Omar Tapia, estuvo como invitado especial al programa “The Tonight Show” de Jimmy Fallon.

Luis trabajó en ESPN, Fox Sports, TUDN y ahora forma parte del equipo de Telemundo Deportes para el Mundial.

En el programa, Luis compartió su experiencia en la narración deportiva y dio su opinión sobre el Mundial 2026. Para él, Inglaterra y Brasil están “muy bien” de cara a la competición.

Lo interesante llegó cuando le enseñó a Jimmy Fallon cómo hacer su icónico grito de gol.

“Todo está en la respiración, el individuo normal respira hacia los pulmones. Pero ahora lo tienes que hacer hacia el estómago”, dijo Tapia para luego retar al presentador para ver quién de los dos resistía más gritando gol.

Como era de esperar, Jimmy no fue capaz de seguirle el ritmo y Tapia lo venció con facilidad.