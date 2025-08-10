Luis Marín tiene claro qué sigue ante arranque de pesadilla de Sporting

Ni en sus peores sueños, Luis Marín imaginó un arranque así para Sporting, con tres partidos y tres derrotas en el Torneo de Apertura 2025.

Todo empezó con la derrota (1-2) ante Alajuelense en el Estadio Ernesto Rohrmoser. Después de eso, el cuadro albinegro volvió a caer en su casa (0-1) contra Cartaginés.

Y este sábado, a domicilio, aunque su equipo comenzó con el marcador a favor, cayó en el epílogo frente a Pérez Zeledón (2-1) en San Isidro de El General.

“Nos ha pasado en los tres partidos, hemos perdido en los últimos tres o cuatro minutos, partidos que tal vez tenemos controlados se nos escapan y nos pasa una vez más en una jugada aislada del rival”, comentó Luis Marín en la rueda de prensa posterior al juego.

Harold Wallace y Luis Marín están inquietos con el arranque de Sporting. (Albert Marín/Sporting FC vs Club Sport Heredia)

El técnico de Sporting dijo que confía en sus capacidades, en las del cuerpo técnico y los jugadores, pero que tienen que reaccionar ya. Su posición es que tienen que ser valientes y empezar a recuperar terreno perdido en la tabla.

“Toca seguir, no vamos a bajar los brazos. Mientras esté donde esté, en mi posición seguiré luchando, intentándolo. No tenemos puntos y desde ahí tenemos que partir, somos el último lugar, todos los que estamos aquí, no es lo que hemos hecho para estar ahí, pero es la realidad que tenemos”, citó Luis Marín.

Añadió que cuanto antes tienen que salir de esto, porque es el primero en saber que no es posible que Sporting se encuentre en esta situación.

“Nosotros no vamos a claudicar jamás y vamos a seguir dándole con todo nuestro esfuerzo. Lo que tengamos que hablar a lo interno, se hablará. No vamos a claudicar”, insistió Luis Marín.