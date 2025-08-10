Keylor Herrera volvió a mostrar una roja después de expulsar a Keylor Navas

Pérez Zeledón nunca se dio por menos y se dejó los tres puntos en su casa, con remontada incluida ante un Sporting de Luis Marín que no ve la luz. Keylor Herrera volvió a pitar en el fútbol nacional después de que el fin de semana anterior expulsó a Keylor Navas en la Leagues Cup, en Estados Unidos.

Y de nuevo, el silbatero tuvo mucho trabajo. Pitó un penal y ya en reposición, expulsó a Fabio Coronado por acumulación de amarillas.

En este retorno al Apertura 2025, Keylor Herrera pitó un claro penal en el minuto 10, por una mano en el área. Erick ‘Cubo’ Torres tomó el balón, lo colocó en el manchón blanco y dio cinco pasos hacia atrás, mientras veía al guardameta Bryan Segura.

Aunque el portero generaleño adivinó hacia dónde iba el lanzamiento, el remate bien lanzado llevaba potencia y dirección.

Keylor Herrera pitó el partido entre Pérez Zeledón y Sporting, donde se dio lo impensado. (Prensa Sporting/Sporting)

¡Gol! El “Cubo” volvió al gol, recordando que no anotaba desde el 26 de noviembre de 2023, porque luego tuvo que hacerle frente a un castigo por un caso de dopaje.

La alegría del goleador mexicano fue total y como era de esperar, le dedicó el tanto a su bebé; sin sospechar que el partido daría un giro total.

William Fernández en el minuto 32 firmó el empate parcial, con un remate fulminante en una jugada de táctica fija.

El cierre resultó más emocionante que todo el partido en sí. Pérez Zeledón firmó la remontada con un disparo al segundo palo. Joaquín Aguirre venció a Leonel Moreira en el minuto 88 y triunfó 2-1 ante Sporting, que arrastra ya tres derrotas.