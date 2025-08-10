Puro Deporte

Keylor Herrera volvió a mostrar una roja después de expulsar a Keylor Navas

Pérez Zeledón se dejó el triunfo con remontada ante un Sporting que sigue de malas

Por Fanny Tayver Marín

Pérez Zeledón nunca se dio por menos y se dejó los tres puntos en su casa, con remontada incluida ante un Sporting de Luis Marín que no ve la luz. Keylor Herrera volvió a pitar en el fútbol nacional después de que el fin de semana anterior expulsó a Keylor Navas en la Leagues Cup, en Estados Unidos.








Pérez ZeledónKeylor HerreraSportingApertura 2025
