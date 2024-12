Luis Marín advierte que San Carlos es el equipo con mejor rendimiento de visita

Luis Marín no encontró la manera de explicar qué pasó en esos diez minutos en los que Saprissa igualó el marcador, luego de que San Carlos llevaba dos goles de ventaja en el partido de ida de esta semifinal que terminará de definirse el martes 10 de diciembre en Tibás.

Sin embargo, el técnico de los “Toros del Norte” no se desanima. Al contrario, más bien se aferra a una estadística: San Carlos es el equipo con mejor rendimiento como visitante.

- ¿Les pidió una explicación a los jugadores para ver qué les pasó? San Carlos parecía más cerca del tercer gol, pero más bien les empataron en diez minutos.

- Son circunstancias de los partidos, realmente fueron dos jugadas aisladas del rival, que desgraciadamente, porque ellos tienen la capacidad y son certeros en eso y nos anotaron los goles. A veces es difícil de explicar, porque el primer gol la verdad que no recuerdo bien, alguien se resbaló y algo pasó. Y una jugada buena de Deyver Vega hacia atrás anota. La segunda es un pelotazo de ellos ahí a la loca, nosotros no podemos despejar bien, la dejamos corta y Deyver anotó.

”No es porque el equipo haya dejado de hacer cosas, creo que son momentos en los partidos. Así como nosotros tuvimos momentos, ellos tuvieron esos diez minutos de una parte emocional, más que otra cosa.

”Estamos vivos, la serie está viva, está abierta, nosotros somos el mejor equipo de visita y he visto que muchos dicen que ya estamos fuera, pero yo creo que eso no es así. Creemos firmemente en el equipo y sabemos que la serie está abierta. Así a como nosotros hemos ganado en otras canchas, podemos ir a ganar allá”.

- ¿Lo sorprendió el planteamiento de Saprissa con tantos jugadores de características defensivas?

- No, no me sorprendió porque fuimos un equipo que pudo hacer su fútbol, que pudo tener opciones de gol y de alguna manera verse bien con la pelota. Tuvimos jugadas claras e independientemente de los nombres, hombres o posicionamiento, fuimos capaces de volver a ver ese fútbol que nosotros siempre hemos hecho, sin importar la cancha, que sabemos que claramente a veces nos ha perjudicado.

”Los muchachos lo hicieron muy bien, tuvimos buena posesión de pelota, buena circulación del balón, jugamos bien por los costados, tuvimos opciones de gol, bastantes centros y entonces yo creo que independientemente del planteamiento del rival, pudimos resolverlo bien”.

- Su equipo es el mejor visitante del semestre. ¿El juego mostrado durante más de 75 minutos, siendo superior a Saprissa, es un argumento de peso para la revancha?

- Nosotros podemos ir a ganar allá, respetamos al rival, es un gran rival, tiene grandes jugadores, bien dirigido, respetamos todo lo que es Saprissa, porque sabemos lo que es, pero ya se los dije a los muchachos, que si alguno no cree o no confía en que podemos ir allá a ganar y pasar la serie, entonces mejor no viajamos, nos quedamos en la casa.

”Yo creo firmemente en que el equipo lo puede hacer, somos un equipo que en canchas buenas juega bien, también, y esa es una muy buena cancha. Yo creo que ahí podemos jugar buen fútbol, podemos ser un equipo agresivo, un equipo intenso, dinámico, que tenga buena circulación de pelota. Entonces, por qué no podemos ir allá a lograrlo.

”Es tener la personalidad de saber que somos capaces de poder sacar la serie, siempre respetando al rival, porque siempre hay que respetarlo, pero tenemos que creer que somos capaces y que podemos hacerlo”.

- ¿Cuánto puede cambiar el equipo con respecto a su última visita a Tibás?

- Posiblemente podemos esperar a un Saprissa tal vez con algunos jugadores más ofensivos, por ahí, pero yo creo que cambiará algo, pero nosotros tenemos nuestra forma de jugar, vamos a tratar de imponerla en el Estadio Ricardo Saprissa.

”Pasa mucho por la personalidad y lo que creamos nosotros que somos capaces de hacer. Tenemos que ser fuertes mentalmente, creer que somos capaces, hacer nuestro fútbol y el rival tendrá sus virtudes, que tendremos que minimizar, pero todos tenemos deficiencias y vamos a tratar de aprovecharlas también”.