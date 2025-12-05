Luis Fernando Suárez tiene serias dudas sobre el Mundial 2026

Luis Fernando Suárez dirigió a la Selección de Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022.

No solo Jorge Luis Pinto estuvo en la transmisión de Caracol durante el sorteo del Mundial 2026; sino que también lo hizo Luis Fernando Suárez. Coincidentemente, ambos saben lo que es dirigir a la Selección de Costa Rica en una cita planetaria.

Al igual que Pinto, Luis Fernando Suárez respondió cuál ha sido para él el mejor Mundial. Y dijo que sin duda alguna, el primero que vio, el del 70.

“Disfruté ver al Brasil de Pelé, me encantó, ese lo recuerdo con cariño y la evolución del fútbol ha sido tan importante que hay que evaluar y bien lo que se hizo en Qatar. Cuando hablamos de intensidad en el juego, hay que hablar del Mundial de Qatar, hay que tenerlo en cuenta”, comentó Luis Fernando Suárez.

Pero al aterrizar en la fiesta futbolística que se avecina, él tiene varias dudas.

Mencionó que la diáspora que existe ahora de gente viviendo en otros lados, lógicamente da para que en lo económico sea viable.

“Pero las vivencias que se dan en cualquier lugar, en un partido de fútbol, eso no se puede dejar de lado. Dentro de poco van a ser 64 los equipos que van a estar en el Mundial, que parece demasiados. Si 48 parecen muchos, 64 peor; y lo que puede ocurrir es que no habrá eliminatorias. De una vez estarán clasificados, y yo no lo vería justo”, analizó.

Insistió en que hoy es incierto qué pasará y que al final de cuentas serán las diferentes selecciones las que marquen la pauta.

“Hay que esperar que este sea un buen Mundial, pero tengo mis interrogantes respecto a la calidad de este Mundial”, afirmó Luis Fernando Suárez.

Los grupos en el Mundial 2026

Grupo A: México, Corea, Sudáfrica (ganador del repechaje entre Dinamarca, República Checa, Macedonia e Irlanda).

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar (ganador del repechaje de Ialia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia).

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití.

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay (ganador del repechaje de Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo).

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez (ganador del repechaje entre Ucrania,Suiza, Polonia y Albania).

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega (ganador del repechaje entre Irak, Bolivia y Surinám).

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán (ganador del repechaje entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia).

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana.