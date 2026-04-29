Luis Enrique bromea con Kompany tras el partido de nueve goles entre el PSG y el Bayern: ‘¿Te ha gustado?’ Vea el video

La victoria del Paris Saint-Germain por 5-4 ante el Bayern de Múnich dejó más que goles en el Parque de los Príncipes. El duelo, correspondiente a la ida de la semifinal de la UEFA Champions League, también generó un momento llamativo entre los entrenadores al finalizar el partido.

Tras el pitazo final, Luis Enrique protagonizó un intercambio con Vincent Kompany, a quien lanzó una provocación en tono humorístico al consultarle si disfrutó el juego desde la grada, ya que el técnico belga no estuvo en el banquillo por una sanción derivada de la acumulación de tarjetas en la serie anterior ante el Real Madrid.

Kompany reaccionó con una sonrisa y negó la afirmación, lo que mantuvo un ambiente distendido entre ambos técnicos, quienes continuaron el breve diálogo en términos cordiales pese a la exigencia del compromiso que acababan de disputar sus equipos.

Luis Enrique e Vincent Kompany cruzaram-se na zona das flash interviews após o jogaço e partilharam um bonito momento 🤝pic.twitter.com/lupYdhtOmw — B24 (@B24PT) April 28, 2026

Partido de alto nivel

El encuentro destacó por su ritmo y por los constantes cambios en el marcador, lo que llevó a Luis Enrique a calificar el juego como el mejor de su carrera como entrenador, valoración que coincidió con la de Kompany, quien reconoció el carácter espectacular del partido y su atractivo para el público.

El resultado dejó la serie abierta, aunque con una ligera ventaja para el PSG, que deberá enfrentar el juego de vuelta ante el Bayern de Múnich en busca del pase a la final.

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