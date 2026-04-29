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Luis Enrique bromea con Kompany tras el partido de nueve goles entre el PSG y el Bayern: ‘¿Te ha gustado?’ Vea el video

El técnico del PSG lanzó una provocación a Kompany tras un duelo lleno de goles en semifinales de Champions League

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Por O Globo / Brasil / GDA
v.r.: el entrenador Luis Enrique (PSG) saluda al entrenador Vincent Kompany (FC Bayern Múnich), fútbol Champions League / fase de liga, FC Bayern Múnich - Paris Saint-Germain (PSG) 1-0 el 26 de noviembre de 2024, Allianz Arena. ¿? (Foto: Frank Hoermann / Sven Simon / dpa Picture-Alliance vía AFP)
PSG venció 5-4 al Bayern. Luis Enrique y Kompany protagonizaron un intercambio tras un partido intenso en Champions. (FRANK HOERMANN/SVEN SIMON/dpa Picture-Alliance via AFP)







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