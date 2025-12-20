Luis Daniel Oses fue profeta en su tierra ante el enojo de Alejandro Granados, quien lanzó acusación contra el líder

Luis Daniel Oses, del equipo 7C Economy, le gana el sprint a Alejandro Granados, de Colono Bikestation y triunfa en su natal Palmares, en la Vuelta a Costa Rica 2025.

Fue una lucha de poder a poder en la carretera, donde la fuerza, el pundonor, el coraje y la determinación marcaron una jornada irrepetible.

Sin embargo, el cierre de la penúltima etapa, entre Palmares–Esparza–Palmares, sobre 92 kilómetros, terminó de forma polémica tras las declaraciones del pedalista Alejandro Granados, del Colono Bikestation Kölbi, quien denunció un supuesto incumplimiento de palabra por parte del líder de la Vuelta a Costa Rica.

Mientras Luis Daniel Oses, del equipo 7C Economy Hyundai, celebraba con sus vecinos palmareños el triunfo de etapa y su virtual bicampeonato, Alejandro Granados se mostraba molesto y frustrado por el desenlace de la competencia.

Oses ganó en su patio con un crono de 2 horas, 32 minutos y 28 segundos (2:32:28), seguido por Granados con el mismo tiempo. Rodolfo Villalobos, del Ciclo Café Repuestos Mena, arribó a 21 segundos; el colombiano Alejandro Gil, de Canels Java, a 1:10; y Leandro Varela a 1:28.

Alejandro Granados y Luis Daniel Oses (amarillo) se enfrascaron en una ardua lucha por ganar la novena etapa de la Vuelta a Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Esta es la segunda polémica entre ciclistas del 7C Economy y el Colono Bikestation, luego de lo ocurrido en la sexta fracción, el pasado miércoles, entre Pérez Zeledón y Ciudad Neily, cuando los jueces otorgaron el triunfo a Sebastián Calderón sobre José Pablo Sancho, pese a que este último cruzó primero la meta en la etapa de 160 kilómetros.

El epílogo de la carrera comenzó a gestarse en el ascenso al segundo premio de montaña, en el Monte de Aguacate. Luis Daniel Oses sufrió problemas mecánicos en su bicicleta y tuvo que cambiarla con su compañero Leandro Varela, mientras Granados lo esperó, demostrando juego limpio y sin atacarlo en la subida.

Junto a ellos también rodaban Rodolfo Villalobos, del Ciclo Café Repuestos Mena, y el colombiano Alexander Gil, de Canels Java.

En los últimos 20 kilómetros del recorrido, Oses y Granados se enfrascaron en una intensa lucha por la victoria de etapa, que finalmente fue para el palmareño, en su tierra, tras un ajustado sprint ante el delirio de su público.

La victoria no sorprendió, pues antes de iniciar la exigente fracción, Oses había manifestado su deseo de ganar en su pueblo y ante su gente.

Los palmareños celebraron a lo grande, con su ídolo, Luis Daniel Oses, la victoria en la Vuelta a Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Deseo de ganar o falta de palabra?

No obstante, al concluir la etapa, Alejandro Granados no pudo contener las lágrimas ni su enojo, al asegurar que existía un acuerdo previo y que, tras no atacar a Oses luego de su desperfecto mecánico, este le había prometido cederle la victoria, mientras Luis Daniel agradecía por no atacarlo.

“La etapa fue bastante dura, porque hubo muchos ataques. La última subida la hice con Alejandro Granados. Nos coordinamos para ayudarnos. Quiero destacar la caballerosidad de mi rival, quien, pese a la situación mecánica que tuve en carretera, me respetó y no se aprovechó”, expresó Oses.

El portador de la camiseta amarilla agregó: “Tengo que agradecerle infinitamente esa caballerosidad. Me hubiera encantado, como se lo dije, darle la etapa aquí, pero al final di todas mis fuerzas en la llegada y Alejandro no me pasó. Fue una etapa muy emotiva, aquí en mi pueblo”“, añadió.

Iván Wong, de la organización de la Vuelta a Costa Rica, intenta alejar a un perrito de la meta, para que no cause una caída de los ciclistas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, el generaleño no ocultó su molestia y calificó la actitud de Oses como desleal.

“La verdad estoy sin palabras. Fue una etapa que salimos a pelear. Yo hice lo que tenía que hacer. Hablé con Oses y me dijo que me iba a regalar la etapa, pero faltó a la lealtad. Él sprinteó al final y esa fue su decisión”, manifestó.

Granados explicó que, tras coronar el Monte de Aguacate, al líder se le estalló la llanta trasera y le aseguró que no lo atacaría y que lo esperaría.

Alejandro Granados, líder Sub 23, Jymmi Montengro, líder de los premios de montaña, Luis Daniel Oses, líder de la Vuelta y Jason Huertas, líder de los premios de montaña, posan con el público palmareños al fondo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Coronamos el monte juntos y le dije: ‘Mae, ¿me regala la etapa?’. Me dijo que sí. Se lo confirmé en cuatro ocasiones. Yo venía tirando en el último kilómetro y, a falta de 200 metros, decidió arrancar sin darme opción de reaccionar. Me tomó por sorpresa. Soy una persona honesta y con valores, y no esperé que Oses actuara así”, aseguró.

Luis Daniel Oses se mantiene como líder de la clasificación general con un tiempo acumulado de 27 horas, 7 minutos y 18 segundos (27:07:18), seguido por Alejandro Granados a 1:33. Tercero aparece Luis Aguilar, del 7C Economy, a 4:31; cuarto, el ecuatoriano Richard Huera, a 8:47; y quinto, Leandro Varela, a 8:59.

La última etapa de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025 se disputará este domingo con el tradicional Circuito Presidente, a partir de las 8 a. m. La fracción de 99 kilómetros partirá del parque de La Aurora, en Heredia, llegará en cuatro ocasiones a la rotonda del Mall Oxígeno y retornará al punto de partida.