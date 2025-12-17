Puro Deporte

Así fue la polémica llegada de la Vuelta donde ciclista perdió la etapa tras ser sancionado en la llegada

El pedalista nacional Pablo Sancho fue sancionado al ingresar a la meta y la victoria fue para Sebastián Calderón

Por Juan Diego Villarreal
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, sexta etapa
Pablo Sancho del Colono ingresa a la meta de primero en Corredores, pero Sebastián Calderón alza su mano en acción de protesta, Al final Sancho fue sancionado en una polémica decisión y el triunfo fue para Calderón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Vuelta a Costa Rica 2025
Etapa 6 Pérez Zeledón - Corredores
Pablo Sancho
Sebastián Calderón
