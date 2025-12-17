Así fue la polémica llegada de la Vuelta donde ciclista perdió la etapa tras ser sancionado en la llegada

Pablo Sancho del Colono ingresa a la meta de primero en Corredores, pero Sebastián Calderón alza su mano en acción de protesta, Al final Sancho fue sancionado en una polémica decisión y el triunfo fue para Calderón.

Al enfilarse hacia la línea de meta, el ciclista Pablo Sancho, del Colono Bikestation Kölbi, tomó su línea y redobló esfuerzos en busca de su primera victoria en la edición 59 de la Vuelta Ciclística a Costa Rica Telecable 2025.

En una lucha de poder a poder, Sebastián Calderón, del 7C Economy Hyundai, apretó los dientes y lo dio todo tratando de dejar atrás a su rival, en un emocionante sprint ante el delirio de los aficionados de Corredores, Puntarenas, que observaron la vibrante llegada.

Pablo Sancho alzó la mano y celebró su victoria al ingresar a la meta, mientras Calderón levantó el brazo en señal de reclamo, en un electrizante final tras la jornada de 166 kilómetros entre Pérez Zeledón, Dominical y Corredores.

La alta temperatura y el terreno llano fueron parte del paisaje en la sexta etapa de la Vuelta a Costa Rica 2025 entre Pérez Zeledón y Corredores de Puntarenas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Minutos después se dio la polémica. Mientras el equipo 7C Economy celebraba la victoria, Calderón y Pablo Sancho, del Colono, recibieron la noticia con sorpresa. Sancho pidió explicaciones tras ser despojado de su triunfo, que habría sido su primero en la Vuelta a Costa Rica.

El entrenador del Colono Bikestation, Elías Vega, intentó apelar, basándose en un video proporcionado por la señal de transmisión de la página especializada Crciclismo.com, del periodista Steven Mora. No obstante, el cuerpo de juzgamiento indicó que la decisión era inapelable y que la victoria correspondía a Calderón.

Ciclista pierde primer lugar al ser sancionado en spriint de la etapa

“El corredor número 74 (José Pablo Sancho) interrumpe la línea de sprint del ciclista número 6 (Sebastián Calderón) en el cierre de la competencia, y por esa acción fue sancionado. Su posición final es la tercera, de acuerdo con el reglamento”, indicó a La Nación el cuerpo de juzgamiento a cargo de la edición 59 de la Vuelta a Costa Rica.

“La decisión tomada por el juez es inapelable, tras observar y analizar la acción”, agregaron los especialistas.

La caravana tuvo que sortear un puente angosto camino a Dominical, en el cual fueron guiados para evitar accidentes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

De esta manera, a pesar de que Sancho cruzó la meta en primer lugar, el vencedor oficial fue Sebastián Calderón, con un tiempo de 3 horas, 30 minutos y 32 segundos. (3:30:32) El chileno Alejandro Pita fue segundo y Sancho tercero, ambos con el mismo tiempo del ganador de la fracción.

El lote principal, encabezado por el costarricense Sebastián Brenes, del equipo mexicano Canel’s Java, ingresó con un retraso de cinco segundos. En ese grupo se encontraba el líder de la clasificación general, Luis Daniel Oses, del 7C Economy.

Sebastián Calderón gana etapa en polémico cierre

Sebastián Calderón defiende su triunfo

Sebastián Calderón, hijo de la exbasquetbolista Andrea Casalvolone, se mostró satisfecho con el resultado y afirmó que la decisión fue justa.

“Yo agarré la línea por el lado izquierdo y el corredor que iba por el derecho empezó a cerrarme. Le empecé a gritar que iba por la izquierda y no me dio la oportunidad de pasar; por eso alcé la mano y reclamé. Al final fueron los jueces quienes decidieron que yo fuera el ganador”, aseguró Calderón en entrevista con la prensa.

Por su parte, el equipo Colono Bikestation Kölbi emitió un comunicado sobre lo sucedido en el ingreso a meta.

El líder de la Vuelta a Costa Rica, Luis Daniel Oses (amarillo) y el resto de la caravana, al paso por el puente sobre el Río Grande de Térraba. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Como equipo respetamos la decisión de los comisarios (sancionar al corredor), pero celebramos el esfuerzo y coraje de nuestro ciclista Pablo Sancho, que con solo 19 años realizó una gran etapa en la Vuelta a Costa Rica 2025”, indicó el equipo en un boletín de prensa.

Posteriormente añadió: “Nos presentamos a apelar la decisión; sin embargo, se nos indicó que ya estaba tomada por el cuerpo de juzgamiento. Por esa razón, de igual forma enviaremos una carta formal dirigida al Colegio de Comisarios y a la Comisión de Juzgamiento para solicitar que se nos informe el criterio utilizado para la relegación”.

En la clasificación general, Luis Daniel Oses, del equipo 7C Economy, se mantiene con la camiseta amarilla tras una etapa complicada, en la que fue puesta a prueba su fortaleza física y mental para no perder tiempo.

La llegada de la sexta etapa de la Vuelta a Costa Rica, en Corredores fue bastante complicada y las caídas fueron parte del escenario. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Oses registra un tiempo acumulado de 18:05:44, seguido por Alejandro Granados, del Colono Bikestation Kölbi, a 1:37; Gabriel Rojas, del Manza Té La Selva Scott, a 1:39; el ecuatoriano Richard Huera, a 1:55; y Luis Aguilar, del 7C Economy, también a 1:55.

La sétima etapa de la Vuelta a Costa Rica 2025 se disputará este jueves 18 de diciembre, entre San Isidro de Pérez Zeledón y Buenos Aires de Puntarenas, con un recorrido total de 140 kilómetros.

Ante de viajar a Buenos Aires, se realizará un circuito de tres vueltas en San Isidro de El General, por los sectores de Daniel Flores, Palmares, Repunta, las rutas 322 y 321, y la ruta 2.