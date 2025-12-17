Conozca las dos nuevas etapas de la Vuelta a Costa Rica, tras cambiar recorridos por hundimiento en la vía

La etapa seis de este miércoles y la siete del próximo jueves, de la Vuelta a Costa Rica, tendrán cambios significativos en su recorrido.

El inesperado hundimiento ocurrido este lunes en la cuesta Los López, en el sector de Paso Real, sobre la Interamericana Sur, que mantiene interrumpida la comunicación entre Buenos Aires y Corredores de Puntarenas, puso a correr a los miembros de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci).

Estaba previsto que la sexta etapa, entre Pérez Zeledón y Corredores, y la sétima, entre Corredores y Buenos Aires, transitaran por este lugar. No obstante, el hundimiento por las fuertes lluvias cambió por completo el panorama inicial y obligó a buscar alternativas.

La Fecoci, como en una verdadera contrarreloj individual, donde debe ser más rápida que su oponente, empezó a gestionar los permisos y, en prácticamente 24 horas, solventó el problema al encontrar rutas alternas para continuar con la carrera por otras vías de la Zona Sur del país.

Óscar Ávila, presidente de la Fecoci, destacó el esfuerzo realizado por la Federación para resolver la situación y poder llevar la Vuelta a las comunidades.

“Rescato la agilidad de la Federación para actuar de forma inmediata. En este caso, agradecemos el gran apoyo del Gobierno, el MOPT, el CONAVI y la Policía de Tránsito”, manifestó Ávila.

Para este miércoles 17 de diciembre se correrá la sexta etapa, con salida desde el Parque de Pérez Zeledón, a las 8 a. m., hasta el cruce con la ruta 243.

El recorrido pasará por el Alto de San Juan, Tinamaste, Platanillo y Barú, hasta llegar al cruce con la ruta 34, a la altura del río Barú, pasando por Dominical, Uvita, Ballena, Ojochal y Chontales, hasta llegar a la intersección con la transversal 36, donde se pasará frente a la Municipalidad de Osa.

Posteriormente, se continuará por el Liceo Pacífico hasta el supermercado 4 Esquinas, donde se girará en dirección este por 1,9 kilómetros hasta llegar nuevamente al entronque.

Luego, a la altura de Palmar Norte, se girará en dirección sur por 7,1 kilómetros hasta el entronque con la ruta 1, por donde se seguirá hacia el sur durante 75,2 kilómetros, pasando por Olla Cero, Venecia, Finca Puntarenas, el cruce de Chacarita, Piedras Blancas, La Guaria y Río Claro, hasta llegar al cruce con la ruta 237, a la altura de Ciudad Neily.

En ese punto se girará al este por 600 metros, hasta el cruce con la avenida 1; luego, al sur por 200 metros, hasta la Municipalidad de Corredores, donde estará ubicada la meta, para un total de 170 kilómetros.

Circuito en Pérez Zeledón

El jueves 18 de diciembre, la salida será a las 10 a. m. desde la Municipalidad de Pérez Zeledón hasta el entronque con la ruta 2.

Se realizará un circuito de tres vueltas en los sectores de Daniel Flores, Palmares, Repunta, rutas 322 y 321, y la ruta 2.

Posteriormente, se avanzará en dirección sur por 56 kilómetros, pasando por el cruce de la ruta 322, Mercedes, Fortuna, Cacao, Volcán y Santa Marta, hasta llegar al entronque con la ruta 246, a la altura de la entrada de Buenos Aires, donde se girará al este por 2,8 kilómetros hasta el cruce con la avenida 2.

Ahí se girará al norte por 100 metros hasta el cruce con la calle 2, para luego girar al este por 300 metros y llegar a la Municipalidad de Buenos Aires, ubicada entre las avenidas 1 y 3, donde se ubicará la meta, con un recorrido total de 140,5 kilómetros.

“Vamos a respetar los compromisos que teníamos con los gobiernos locales de la zona y con las personas que nos han ayudado en este proceso”, agregó Ávila.

La Vuelta a Costa Rica culminará el próximo domingo 21 de diciembre.