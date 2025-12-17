Puro Deporte

Conozca las dos nuevas etapas de la Vuelta a Costa Rica, tras cambiar recorridos por hundimiento en la vía

La Fecoci, en una verdadera contrarreloj, logró en tiempo récord los permisos para continuar la Vuelta con normalidad

Por Juan Diego Villarreal
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, cuarta etapa
La etapa seis de este miércoles y la siete del próximo jueves, de la Vuelta a Costa Rica, tendrán cambios significativos en su recorrido. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







