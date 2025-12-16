Atención: Hundimiento en Interamericana Sur obliga a cambios en etapas de la Vuelta a Costa Rica

La caravana de la Vuelta a Costa Rica tendrá cambios en sus recorridos en la zona sur.

La edición 59 de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025 sufrirá cambios significativos en sus etapas 6 y 7, las cuales debían pasar por el cruce a Paso Real de Puntarenas, sobre la ruta nacional 2, Interamericana Sur.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) informó que la vía permanecerá completamente cerrada entre Buenos Aires y Paso Real de Puntarenas durante ocho días, a partir de este lunes 15 de diciembre, específicamente en Cuesta López.

De acuerdo con la información dada a conocer por el MOPT, el cierre es total debido a trabajos de sustitución de una alcantarilla que colapsó este lunes debido a las fuertes lluvias.

Este miércoles 17 de diciembre, el giro a la tica debía cumplir su sexta jornada con un recorrido de 198 kilómetros, entre la Municipalidad de Pérez Zeledón y la Municipalidad de Corredores.

Mientras que el jueves 18 de diciembre estaba previsto el recorrido entre la Municipalidad de Corredores y la Municipalidad de Buenos Aires de Puntarenas, para un total de 161 kilómetros; sin embargo, ambas etapas deberán ser modificadas debido al colapso de la carretera.

La Nación conoce que, desde este lunes, tras registrarse el incidente, los miembros de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) realizan intensos esfuerzos para modificar los recorridos, en coordinación con el MOPT, entidad encargada de otorgar los permisos para el desplazamiento de la caravana.

En primera instancia, la intención sería que la caravana se desplace por la llamada Costanera Sur, cumpliendo con la llegada a Corredores, y posteriormente regrese hasta Buenos Aires.

La sétima jornada, el miércoles 17 de diciembre, saldría de Pérez Zeledón, descendería hasta playa Dominical y, de allí, continuaría hasta el cantón de Corredores.

Mientras tanto, el jueves 18 de diciembre se realizaría un circuito en la localidad de Pérez Zeledón y posteriormente se enrumbaría hacia Buenos Aires de Puntarenas. La Fecoci coordina con el MOPT los horarios de salida y la logística de los permisos en la carretera.