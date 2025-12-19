Luis Daniel Oses está a las puertas del bicampeonato de la Vuelta a Costa Rica

Luis Daniel Oses, del 7 C Economy Hyundai, (amarillo), fue secundado en la montaña por su equipo y defendió su liderato en una gran carrera.

Una vez más, el Cerro de la Muerte dictó sentencia y puso a prueba a los hombres más fuertes de la edición 59 de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025, dejando claro que el líder de la competencia, Luis Daniel Oses, del 7C Economy, está cada vez más cerca de alcanzar su bicampeonato.

Como era de esperar, el ascenso de 40 kilómetros desde San Isidro de El General hasta el sector de La Georgina seleccionó la carrera, y los más aptos para la montaña impusieron condiciones ante aquellos que se atragantaron en la subida.

Luis Daniel llegará este sábado a su tierra, Palmares, como portador de la camiseta amarilla y con todo merecimiento, para afrontar la penúltima etapa, tras realizar una carrera muy inteligente de la mano de su entrenador, Yurandir Leandro.

La última jornada del giro a la tica 2025, será el Circuito Presidente, este domingo en La Aurora de Heredia.

Oses, consciente de que está muy cerca de revalidar su corona, ingresó festejando a la meta, sabiendo que la estrategia de carrera entre San isidro de Pérez Zeledón y San Rafael de Oreamuno, de 119 kilómetros, salió a la perfección

La victoria fue para su coequipero Luis Aguilar, con un crono extraoficial de 3 horas, 25 minutos y 35 segundos (3:25:35), tras imponerse en el sprint a Alejandro Granados, del Colono Bikestation Kölbi; al ecuatoriano Richard Huera; y al propio líder, Daniel Oses, todos con el mismo tiempo extraoficial.

Luis Aguilar, del equipo 7C Economy Hyundai, ganó la etapa entre Pérez Zeledón y San Rafael de Oreamuno y lo celebra por todo lo alto. (Rafael Pacheco Granados/José Cordero)

En la clasificación general, Oses se mantiene en la primera posición con un tiempo extraoficial de 24:34:43, seguido por Granados, a 1:37; Aguilar, a 1:48; Huera, a 1:55; mientras que Gabriel Rojas, del Manza Té La Selva Scott, salió del podio de la Vuelta tras perder más de cinco minutos.

El Cerro dictó sentencia

Los primeros en intentar una fuga fueron los hondureños Luis López y Fredd Matute, quienes saltaron del grupo y movieron el lote. Sin embargo, rápidamente los llamados a ser protagonistas de la carrera respondieron y comenzaron a marcar el ritmo.

El ecuatoriano Jymmi Montenegro partió junto a Joseph Ramírez, del Colono Bikestation, y Gabriel Pacheco, del Manza Té, en busca de los premios de montaña fuera de categoría, que otorgaron más de 15 puntos al primer lugar.

Cientos de aficionados siguieron la travesía de los ciclistas durante la octava etapa de la Vuelta a Costa Rica, entre Pérez Zeledón y Oreamuno de Cartago. (Rafael Pacheco Granados/José Cordero)

Por su parte, el líder Luis Daniel Oses, respaldado por su equipo 7C Economy Hyundai, aguantó los embates, defendiéndose con mucho coraje y neutralizando a sus rivales, quienes lo probaron una y otra vez, pero siempre supo responder.

Alejandro Granados, y Gabriel Rojas, del Manza Té La Selva, esperaron que Oses flaqueara en los puntos de montaña; sin embargo, el palmareño se mostró como un líder sólido, pedaleando con mucha inteligencia.

Los ataques y contraataques se dieron en el ascenso al Cerro de la Muerte, donde se definió la carrera. (Rafael Pacheco Granados/José Cordero)

Al llegar al kilómetro 32, los ecuatorianos Richard Huera y Óscar Álvarez, junto a Alejandro Granados, pusieron a prueba al líder Oses, quien volvió a mostrarse fuerte y respondió para imponer sus condiciones en la montaña.

A Granados, Huera y Oses se les unió el coequipero del líder, Luis Aguilar, con quienes se formó un grupo demoledor que dejó atrás a los punteros y se lanzó en un descenso vertiginoso hacia la ciudad de Cartago, quedando rezagado Álvarez.

El gran damnificado de la jornada fue Gabriel Rojas, del Manza Té, quien perdió rueda y, con ello, su tercera posición en el podio, a favor de Luis Aguilar, quien celebró su primera victoria de etapa en la Vuelta a Costa Rica.

Los pedalistas salieron a las 8 a.m. del Polideportivo de Pérez Zeledón, con rumbo a Oreamuno de Cartago. (Rafael Pacheco Granados/José Cordero)

En la clasificación de montaña, el ecuatoriano Jymmi Montenegro se consolida en la primera casilla con 55 unidades, seguido por Jason Huertas, del Manza Té La Selva Scott, con 26 puntos.

La penúltima etapa de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025 se disputará este sábado, con una complicada jornada entre Palmares, Esparza, Monte del Aguacate y Zaragoza de Palmares, para concluir en el Parque de Palmares. La fracción saldrá a las 8:00 a. m. desde la Municipalidad de Palmares.