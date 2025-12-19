Puro Deporte

Los animadores de la Vuelta a Costa Rica se jugarán el liderato en el Cerro de la Muerte

Luis Daniel Oses, líder de la Vuelta, defenderá este viernes la camiseta amarilla en el temido macizo

Por Juan Diego Villarreal
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, sétima etapa
Joseph Ramírez, del equipo Colono Bikestation Kölbi, fue el ganador de la etapa de este viernes entre Pérez Zeledón y Buenos Aires. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Vuelta a Costa Rica 2025Etapa 7 Pérez Zeledón - Buenos AiresJoseph Ramírez
Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

