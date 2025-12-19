Los animadores de la Vuelta a Costa Rica se jugarán el liderato en el Cerro de la Muerte

Joseph Ramírez, del equipo Colono Bikestation Kölbi, fue el ganador de la etapa de este viernes entre Pérez Zeledón y Buenos Aires.

La mesa está servida para una nueva lucha en el ascenso al Cerro de la Muerte, donde este viernes se podría dictar sentencia en la edición 59 de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025, que llega a su antepenúltima etapa con la travesía entre Pérez Zeledón y Oreamuno de Cartago.

La fracción, de 119 kilómetros, cuyos primeros 40 serán de un exigente ascenso constante, definirá la historia del Giro a la tica, como en muchas ocasiones lo ha hecho a lo largo del tiempo.

El líder de la competencia, Luis Daniel Oses, del equipo 7C Economy Hyundai y campeón vigente de la edición 2024, deberá hacer frente a los ataques de Alejandro Granados, del Colono Bikestation Kölbi, y del actual campeón nacional de ruta, Gabriel Rojas, del Manzaté La Selva, con diferencias de 1 minuto y 39 segundos entre ellos.

Tampoco se puede dejar de lado al ecuatoriano Richard Huera, quien marcha a 1:55 y representa la mayor amenaza para los nacionales.

El pelotón multicolor de la Vuelta a Costa Rica pasa sobre el puente del Río General, como parte del recorrido de la etapa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras 40 kilómetros de una lucha constante por la supervivencia en la montaña, le seguirán otros 80 kilómetros de un descenso vertiginoso, con un terreno técnico y curvas muy peligrosas que pondrán a prueba los nervios de acero de los corredores para dominar el terreno y no sucumbir al cansancio en una prueba demoledora.

Luis Daniel Oses, quien corre su cuarta Vuelta a Costa Rica, cuenta con la confianza de un atleta que se ha sacrificado para alcanzar la gloria y, hasta el momento, defiende la camiseta amarilla de líder por tercer día consecutivo.

“Este viernes es una etapa bastante complicada, ya lo sabemos. Estamos listos para afrontarla; las fuerzas no nos han fallado en ningún momento. Vamos bien, venimos mejorando. Para eso hemos entrenado y sufrido, con el objetivo de alcanzar lo que nos hemos propuesto”, explicó Oses.

Luis Daniel Oses del equipo 7 C Economy, mantuvo la camiseta amarilla por tercer día consecutivo, como líder de la Vuelta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La juventud de Alejandro Granados

Su rival inmediato, el líder de la camiseta blanca de la categoría Sub-23, Alejandro Granados, no se inmuta ante un adversario que se ha mostrado muy sólido en todos los terrenos. El corredor, oriundo de Pérez Zeledón, apostará por su juventud y el conocimiento del terreno para intentar sorprender al portador de la camiseta amarilla.

“La lucha tanto por la categoría Sub-23 como por la general está muy intensa. Será una etapa muy dura: en solo 40 kilómetros se superan los 2.600 metros de desnivel y la altura también pesa. Es una jornada que no se puede dejar pasar, porque los resultados influirán directamente en las clasificaciones. Vamos a darlo todo”, señaló Granados.

Por su parte, la jornada de este jueves salió a las 10 a. m. del Polideportivo de Pérez Zeledón (con un circuito en el cantón) y culminó frente a la Municipalidad de Buenos Aires de Puntarenas, para un total de 140 kilómetros, en una travesía mayormente llana y en descenso, donde el campeón de la Vuelta a Chiriquí 2025 Joseph Ramírez se dejó la victoria.

Los pedalistas de la Vuelta a Costa Rica, avanzan por la Interamericana Sur, con destino a Buenos Aires de Puntarenas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ramírez, del equipo Colono Bikestation Kölbi, se impuso con un tiempo de 3 horas, 00 minutos y 27 segundos (3:00:27), seguido por el costarricense Sebastián Brenes, del equipo mexicano Canels Java, y el estadounidense Wessel Lange, del Universe Cycling, ambos con el mismo registro.

En la clasificación general, Luis Daniel Oses se mantiene firme con un acumulado de 21 horas, 09 minutos y 08 segundos, seguido por Granados a 1:37, Rojas a 1:39, el ecuatoriano Huera a 1:55 y Luis Aguilar, del 7C Economy Hyundai, a 1:57.

Jason Huertas, del equipo Manza Té La Selva, se manrtiene como el lider de las metas volantes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El liderato de las metas volantes regresó a manos de Jason Huertas, del Manzaté La Selva Scott, con 26 puntos, mientras que el ecuatoriano Jymmi Montenegro, del Movistar Best PC, continúa dominando la clasificación de la montaña con 40 unidades.