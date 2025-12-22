Los técnicos con más títulos del fútbol de Costa Rica: ¿en qué puesto está Óscar ‘Machillo’ Ramírez?

Óscar “el Macho” Ramírez sumó una estrella más a su lista de títulos en el fútbol nacional. Ya son seis, todos ganados con Alajuelense.

Ramírez fue campeón el sábado pasado al derrotar a Saprissa y se une a la lista de técnicos con más cetros en el balompié costarricense.

Ramírez fue campeón en el Invierno 2010, Verano 2011, Invierno 2011, Invierno 2012, Invierno 2013 y Apertura 2025.

Gerardo Coto, periodista y estadígrafo, destacó que, junto a Marvin Rodríguez y Odir Jacques, Óscar Ramírez es el segundo entrenador con más campeonatos en Costa Rica.

Los tres tienen seis y quedaron a uno de Jeaustin Campos, quien posee siete y es el que más copas ha levantado.

Además, Óscar cuenta en su currículum con una Liga de Ascenso (2009), una Recopa (2025) y la recién obtenida Copa Centroamericana (2025). Sume también la clasificación al Mundial 2018 con la Selección Nacional.

“Todos los títulos han sido especiales, pero este fue el más duro, porque hubo que lidiar con tantas cosas: con los dos torneos (Copa Centroamericana de Concacaf y campeonato nacional) y con la construcción de un equipo. Fue muy fuerte”, dijo Óscar Ramírez.

El “Machillo” añadió que, en el futuro, quien llegue a Alajuelense tiene que entender el sentimiento de la afición.

“Eso es muy importante. Había que competir y formar; eso es difícil”, indicó Ramírez, quien respondió si había que hacerle una estatua por ser el entrenador más ganador de la Liga.

“No, no, simplemente soy uno más y debo dar mi experiencia. Es ley de la vida: a los hijos uno tiene que encaminarlos mejor, y en este caso, con los chiquillos, no fue difícil que ellos se acostumbraran a lo que yo quería, y eso es virtud del grupo”, destacó Óscar.

Óscar Ramírez, técnico de Liga Deportiva Alajuelense, tiene seis cetros, todos ganados con los manudos. (JONATHAN JIMENEZ/Jorge Navarro)

Gerardo Coto recordó que Jeaustin Campos llegó como entrenador para la temporada 2006-2007, después de la salida de Hernán Medford rumbo a la Selección Nacional. En Saprissa, Jeaustin ganó tres títulos más de manera consecutiva, salió de la institución y volvió para campeonizar en 2014. Tras una nueva salida, se apoderó de un trofeo con las filas del Herediano y, nuevamente, ganó con el Saprissa.

Coto añadió que Marvin Rodríguez ganó cuatro títulos con Saprissa, otro con Herediano y uno más con el Municipal Puntarenas. A Rodríguez le siguió su pupilo como jugador, Odir Jacques, con cinco cetros vestido de florense y uno como rojinegro; equipos en donde fue además jugador, algo que comparte con Rodríguez y Campos como exjugadores morados.

A nivel centroamericano, Óscar Ramírez persigue ahora un nuevo récord: ser uno de los entrenadores con más títulos en una liga. Los seis trofeos lo colocan cuarto en el ranking centroamericano, solo por detrás de los siete que posee Jeaustin Campos y los ocho que consiguió el uruguayo Rubén Amorín en el balompié guatemalteco. Amorín se hizo grande en la liga chapina, siendo monarca con los dos grandes de esa nación, Comunicaciones y Municipal. El charrúa, de todas formas, no es desconocido en el fútbol tico, ya que en la década de 1960 dirigió a la Gimnástica Española y a la misma Selección Nacional.

Pero quien rompió el molde es el nicaragüense Otoniel Olivas, quien registra 27 títulos con el Real Estelí.

Según información del Estelí en su sitio en internet, Olivas ganó 10 torneos de Apertura, 16 de Clausura y un certamen largo en 2003.

Los de más títulos en el área

Otoniel Olivas 27 títulos en Nicaragua

Pedro Troglio 8 títulos en Honduras

Rubén Amorín 8 títulos en Guatemala

Jeaustin Campos 7 títulos en Costa Rica

Jorge Rodríguez 7 títulos en El Salvador

Edwin Portillo 7 títulos en El Salvador

Gary Stempel 7 títulos en Panamá

Óscar Ramírez 6 títulos en Costa Rica

Marvin Rodríguez 6 títulos en Costa Rica

Odir Jacques 6 títulos en Costa Rica

