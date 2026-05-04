Los piques y la adrenalina volvieron a ser los grandes protagonistas en el Parque Viva

Una jornada intensa se vivió este domingo durante el Campeonato de Automoviismo 2026, en el Parque Viva.

La segunda fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo 2026, que se realizó este domingo 3 de mayo, volvió a reunir a los mejores pilotos del país en el circuito StarCars de Parque Viva.

El Gran Premio AMD, organizado por Costa Rica Racing League (CRRL), de nuevo probó la pericia y audacia de los conductores del campeonato, quienes protagonizaron grandes piques en la lucha por los primeros lugares de cada categoría.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la organización, en la categoría C1 la victoria fue para Yeremy Chávez, seguido por Marco Campos y Christian Segura. Mientras tanto, la dupla de Mauricio Curling y Johan Hernández se dejó el primer lugar en la modalidad C2, seguida por Juan Soto y Christian Montero.

La categoría C3 fue ganada por Jonathan Murillo, acompañado en el podio por Juan Mata y Adrián Jiménez, mientras que en la tercera posición se ubicaron Steven Brenes y Jorge André Monge.

En lo que respecta a la categoría Super GT, Sergio Solís se llevó la victoria, seguido por Michael Solís y el estadounidense Dean Paquette.

En la categoría ST, Andrés Gómez fue el ganador de la fecha al superar a la dupla de Esteban Restrepo y Carlos Arce, mientras que Kevin Salazar ocupó la tercera casilla.

Los piques tampoco decepcionaron en el Campeonato AMA Superbike Castrol Actevo 2026 en sus divisiones de alta cilindrada.

Como era de esperarse, una vez más el español Guillermo Casas y el italiano Iván Sala protagonizaron una gran carrera, demostrando el buen nivel de ambos pilotos.

La victoria fue para Casas, vigente campeón de la temporada 2025, seguido por Sala y Marlon Ulate. En los 600 cc, Ronny Jiménez obtuvo el primer lugar, venciendo a Leonardo Arguedas y Óscar Chavarría, quienes completaron el podio.

El espectáculo se complementó con show de drift, carrera de botargas y las competencias de carretillos, que aportaron un ambiente dinámico y familiar, según indicó la organización.

La tercera fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo se realizará el próximo domingo 12 de julio, nuevamente en el circuito StarCars de Parque Viva.