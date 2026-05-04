Puro Deporte

Los piques y la adrenalina volvieron a ser los grandes protagonistas en el Parque Viva

La segunda fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo reunió a los mejores pilotos del país en el Paque Viva

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Por Juan Diego Villarreal
Campeonato de Automoviismo 2026 Gran Premio AMD 4 de mayo del 2026 Cortesía: Macrcomunicación
Una jornada intensa se vivió este domingo durante el Campeonato de Automoviismo 2026, en el Parque Viva. (Cortesía: Macrcomunicación/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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