Campeonato de Automovilismo 2026 tiene hora y fecha para su primera largada en el Parque Viva

El Campeonato Nacional de Automovilismo 2026 tendrá un total de cinco fechas, empezando este 15 de febrero en el Parque Viva.

El Campeonato Nacional de Automovilismo 2026 tiene todo listo para ondear la bandera de cuadros con el arranque de la primera fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo 2026, organizado por la Costa Rica Racing League (CRRL).

La primera largada de la temporada será el próximo domingo 15 de febrero, con la disputa del Gran Premio DAVIbank, que se realizará en el Circuito StarCars del Parque Viva, en una novedosa jornada nocturna.

Eso sí, la fiesta del automovilismo prepara un evento lleno de actividades que complementan el aspecto deportivo, como carrera de botargas, drift, Race Parade, simuladores, concierto con DJ, show de luces y juego de pólvora al cierre de la jornada.

“Para esta temporada hicimos un trabajo profundo de análisis y ajuste de las categorías, buscando parrillas más equilibradas y carreras más competitivas. El objetivo es claro: elevar el nivel deportivo del campeonato y ofrecer un espectáculo más intenso tanto para los pilotos como para el público”, señaló Adrián Villalobos, presidente de la CRRL.

El espectáculo arrancará a las 12 m. d., con actividades para el público, y se espera que el último heat de la competencia finalice alrededor de las 7 p. m.

La jornada incluirá prácticas oficiales y sesiones de clasificación, garantizando un esquema competitivo ordenado y estandarizado para todas las divisiones, según se indicó en un comunicado de MJComunicación.

Para la temporada 2026, la organización explicó que algunas categorías serán agrupadas con el objetivo de incrementar la competitividad. Por ejemplo, la modalidad R2 se integrará con ST, formando una de las parrillas más robustas de los últimos años, con aproximadamente 20 autos en pista.

Destaca, sin duda, la unificación de las categorías GT1 y GT2, que pasan a llamarse GT y Super GT, respectivamente, equiparando los autos por potencia y peso, lo que permitirá carreras más cerradas, más rebases y un mayor nivel de espectáculo.

La segunda fecha del campeonato se realizará el 3 de mayo en el circuito normal; la tercera jornada tendrá lugar el 12 de julio en el circuito corto; mientras que la cuarta se disputará el 20 de setiembre, en el trazado normal.

Finalmente, la quinta cita y cierre del campeonato será el 15 de noviembre, con la tradicional carrera de los 200 Kilómetros de Costa Rica, en modalidad Endurance.

El Campeonato Nacional de Automovilismo 2026 cuenta con el aval oficial de la Federación Costarricense de Automovilismo y Motores (FECOM). Las entradas se pueden adquirir en este enlace, con un costo de ¢5.000.