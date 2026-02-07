Puro Deporte

Campeonato de Automovilismo 2026 tiene hora y fecha para su primera largada en el Parque Viva

La primera fecha del Campeonato de Automovilismo 2026 tendrá la particularidad de un cierre nocturno

Por Juan Diego Villarreal
07/09/2025 La Guacima Alajuela, Circuito automovilismo Star Cars Parque VIVA, cuarta fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo Motorola, Gran Premio Tactikos. Fotografía: Marvin Caravaca.
El Campeonato Nacional de Automovilismo 2026 tendrá un total de cinco fechas, empezando este 15 de febrero en el Parque Viva. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

