El Campeonato de Automovilismo regresa con fecha nocturna y cambios en las categorías

El Campeonato de Automovilismo inicia su temporada el 15 de febrero y en total tendrá cinco fechas

Por Juan Diego Villarreal
campeonato nacional automovilismo categoría ST/GT3 SPEC
El Campeonato de Automovilismo 2026 promete grandes emociones en el Circuito Starcars.com del Parque Viva, tal y como sucedió en la temporada anterior. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







