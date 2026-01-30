El Campeonato de Automovilismo regresa con fecha nocturna y cambios en las categorías

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Campeonato de Automovilismo 2026 promete grandes emociones en el Circuito Starcars.com del Parque Viva, tal y como sucedió en la temporada anterior.

El Campeonato Nacional de Automovilismo 2026, presentado por Costa Rica Racing League (CRRL), dio a conocer oficialmente el calendario de fechas y las novedades en sus categorías para la temporada 2026, lo que marcará una evolución clave en la estructura deportiva y competitiva del automovilismo costarricense.

El campeonato contará con cinco fechas oficiales, todas a disputarse en el Circuito StarCars.com del Parque Viva, utilizando diferentes configuraciones de trazado y con una innovadora fecha nocturna que abrirá la temporada.

La primera fecha se realizará el 15 de febrero, bajo formato nocturno, con el nombre de Gran Premio DAVIbank; la segunda jornada se correrá el 3 de mayo en el circuito normal; la tercera fecha tendrá lugar el 12 de julio en el circuito corto; mientras que la cuarta se disputará el 20 de setiembre, en el trazado normal.

Finalmente, la quinta cita y cierre del campeonato será el 15 de noviembre, con la tradicional carrera de los 200 Kilómetros de Costa Rica, en modalidad Endurance.

Cada jornada incluirá sus correspondientes prácticas oficiales y sesiones de clasificación previas, garantizando un formato competitivo sólido y estandarizado para todas las categorías.

Como parte del proceso de evolución del campeonato, la temporada 2026 introduce una reorganización técnica orientada a lograr mayor paridad, competitividad y espectáculo en pista. Los principales cambios son los siguientes:

Alejandro Muñiz (vehículo rojo), buscará renovar su título en el Campeonato Nacional de Automovilismo 2026. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Categorías reorganizadas

Para la actual temporada, la organización explicó que algunas categorías serán agrupadas con el objetivo de incrementar la competitividad. Por ejemplo, la modalidad R2 se integrará con ST, formando una de las parrillas más robustas de los últimos años, con aproximadamente 20 autos en pista.

Asimismo, las categorías de autos de producción o calle regresan a denominarse SRL – Street, con un reglamento diseñado para permitir que cualquier vehículo de uso diario pueda competir, ampliando el acceso y fortaleciendo la base de participantes.

Las antiguas GT1 y GT2 pasan a llamarse GT y Super GT, respectivamente, unificando y equiparando los autos por potencia y peso, lo que permitirá carreras más cerradas, más rebases y un mayor nivel de espectáculo.

Por otra parte, la categoría R1 se transforma en Pro Racing League (PRL), una categoría profesional para vehículos de carreras de hasta 220 caballos de fuerza, con configuraciones diversas, pero balanceadas bajo un reglamento técnico que prioriza la competitividad.

Finalmente, la GT3 Spec pasa a llamarse simplemente SPEC, una categoría completamente revisada y enfocada en el talento del piloto, donde la igualdad mecánica permite que la diferencia la marque la habilidad en pista.

Adrián Villalobos, presidente de Costa Rica Racing League (CRRL), aseguró que el Campeonato Nacional de Automovilismo 2026 se proyecta como una de las temporadas más completas y competitivas de los últimos años, apostando por una mayor participación.

“Tenemos un formato pensado tanto para los pilotos como para el público, con un mejor balance técnico. Además, hemos venido sumando participaciones de pilotos y una presencia de público muy positiva durante los últimos dos años, y queremos ofrecer toda una experiencia de entretenimiento”, explicó Villalobos.

El Campeonato Nacional de Automovilismo 2026 cuenta con el aval oficial de la Federación Costarricense de Automovilismo y Motores (FECOM).