‘Los diez mandamientos’ en los clubes: exjugador cuenta qué está prohibido para un futbolista

Cuando surge un caso de indisciplina como el de Alejandro Bran, en los clubes del fútbol nacional se habla de que se aplicó el reglamento interno. Es como si se tratara de “Los 10 mandamientos”, contextualizándolo en esta época de Semana Santa.

¿Qué es lo que no puede hacer un futbolista? Fausto González lo sabe bien, como exjugador, pero también como abogado especialista en Derecho Deportivo y que forma parte de la firma Sports Mentors.

En entrevista con La Nación, dijo que ese reglamento, o documento disciplinario, es muy variado, como un arroz, que se le puede echar cualquier ingrediente.

“Yo he visto por ejemplo que un jugador no puede andar a caballo, no puede andar en motocicleta, no puede salir tarde en la noche después de las 11 p. m.; no puede pegarse borracheras, así con esas palabras. Incluso no puede tener relaciones extramaritales”, afirmó Fausto González.

Dijo que tiene conocimiento de equipos que si el doctor reporta que alguien es alérgico a algún alimento, le incluyen eso en la lista de prohibiciones, porque si consume lo que no debe, puede perderse entrenamientos o partidos.

Tampoco se permite hacer surf o montarse en una lancha rápida, o andar en bicicleta de MTB. Se pide no comer en sodas, o comer alimentos muy grasosos, porque eso eleva su porcentaje de grasa. A la pretemporada se puede llegar apenas con un kilo de más.

“Yo he visto que si alguien llega con kilo y medio arriba de su peso la sanción es de $1.000. No consumir vino de coyol porque es un licor que es contraproducente”, expresó Fausto González.

No utilizar un zapato que le quede apretado, sino que sea de su talla para evitar lesiones; ni usar zapatos de cierta marca que tienen cuchillas, porque se enredan en el pelo híbrido de las canchas sintéticas.

“Se puede regular todo, como una conducta extralaboral y protección de la imagen institucional. Se puede limitar el consumo de alcohol y de redes sociales, que es algo que ahora se da y genera muchos problemas con lo que se escribe”, apuntó.

Añadió que se indica que no puede participar en actividades que impliquen riesgo físico innecesario, que puedan comprometer su integridad o desempeño profesional, como andar en moto, o cosas básicas como subirse a un árbol y cortar una rama.

No tomar refrescos gaseosos por el azúcar o bebidas que desvelen; no participar en apuestas deportivas relacionadas al campeonato.

También aparecen lineamientos básicos como disciplina en concentraciones y entrenamientos. No usar gorras en la sesión o sacar el celular. Además, mantener condiciones físicas óptimas y cumplir con programas de entrenamiento y nutrición establecidos.