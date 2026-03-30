Puro Deporte

‘Los diez mandamientos’ en los clubes: exjugador cuenta qué está prohibido para un futbolista

Algunas de las prohibiciones para los futbolistas parecen obvias, pero otras posiblemente usted ni las imagina

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Fausto González mencionó varias prohibiciones que tiene los futbolistas, al menos en clubes tradicionales.
Fausto González mencionó varias prohibiciones que tiene los futbolistas, al menos en clubes tradicionales. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fausto GonzálezProhibiciones en el fútbol
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.