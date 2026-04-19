Puro Deporte

Los cambios de Hernán Medford en la alineación para jugar contra Alajuelense

Los morados van con su escuadra estelar para medirse a los rojinegros

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Por Milton Montenegro

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, definió el once estelar que usará esta tarde en el clásico contra Alajuelense.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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