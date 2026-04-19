Los cambios de Hernán Medford en la alineación para jugar contra Alajuelense

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, definió el once estelar que usará esta tarde en el clásico contra Alajuelense.

El timonel presenta un equipo distinto al que usó el miércoles pasado en la final del Torneo de Copa ante Sporting, lo que era de esperar, porque al menos en Copa, Medford debía usar cuatro jóvenes como titulares.

Regresan figuras como Abraham Madriz, Jefferson Brenes, Luis Javier Paradela y Bancy Hernández.

Para este choque contra los manudos, Saprissa alinea con: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora, Mariano Torres, Jefferson Brenes, Fidel Escobar, Luis Javier Paradela, Bancy Hernández y Tomás Rodríguez.

🔥 El once de este Clásico Nacional 💜



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Marcelo Tulvobitz, preparador físico de Saprissa, dijo que el plantel llega bien para encarar el compromiso.

“Es un clásico muy importante y soy respetuoso de los clásicos. El equipo viene bien; son dos planteles muy parejos y competitivos, tenemos confianza y respetamos al rival”, opinó Marcelo a los medios con derechos de transmisión, antes del encuentro.

Tulbovitz añadió que han manejado las cargas, debido a los juegos seguidos, entre ellos el del miércoles pasado en la final del Torneo de Copa, contra Sporting.

“El equipo está en condiciones; después, en fútbol todo puede pasar. Aspiramos a llegar bien a las instancias finales; primero hay que clasificar y después lo otro. Entendemos que desde el punto de vista físico, futbolístico y emocional; vamos a estar bien”, destacó Marcelo Tulbovitz.

Jefferson Brenes regresa a la alineación titular del Deportivo Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)

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