Los agarronazos a Kendall Waston que el árbitro y el VAR ignoraron y tienen a Saprissa encendido

A Kendall Waston, defensa del Deportivo Saprissa, lo sujetan de la cintura, le halan la camisa y, si es necesario, quien lo marca hasta le mete la cabeza en el estómago.

Pero no es solo uno quien trata de controlarlo, en ocasiones son tres los que se le van al cuerpo, tal como sucedió en el partido de semifinal contra Herediano.

Getsel Montes, Joseph Bolaños y Aarón Murillo se encargaron de marcar a Kendall en las acciones de táctica fija. Lo sujetaron, casi lo inmovilizaron; parecía que hasta una que otra llave le aplicaron, y el gigante morado solo tenía un destino: caer al césped.

Dentro del área, pasó de todo con Kendall Waston, pero tanto el árbitro como los jueces en el VAR actuaron como si nada. No señalaron ninguna falta.

Las voces de los capitanes de Saprissa

A los 4 minutos, hubo un evidente agarrón contra el defensor Kendall Waston dentro del área, y para el exárbitro internacional Henry Bejarano, la acción debió sancionarse como penal.

“Es penal a favor de Saprissa y ahí tiene que entrar en acción el VAR”, declaró el analista en el periódico La Teja.

Steven Madrigal, árbitro del partido, ni siquiera pidió revisar la jugada con el VAR y dejó continuar el encuentro, aunque la acción fue muy clara.

Grevin Porras, también analista arbitral, consideró que a Waston le cometieron dos penales que no fueron señalados.

“Muy mal el VAR que no asistiera a Steven Madrigal en esas acciones contra Kendall Waston, y mal también por el mismo Madrigal, quien no puede estar a expensas de lo que indiquen en el VAR. Fueron dos faltas claras en el área contra Kendall”, dijo Grevin Porras.

La imagen de la fotógrafa Brendy Núñez deja claro la fuerte marca que soportó Kendall Waston contra Herediano. (Brendy Nuñez/Brendy Nuñez)

Para Porras, al zaguero saprissista le hicieron dos faltas, una en cada tiempo.

“Por el hecho de que Kendall sea corpulento, alto y fuerte no quiere decir que no se deban señalar las faltas que le cometen. Lo agarraron entre tres, Getsel Montes y dos más. Lo sujetaron descaradamente, parecía que los jugadores de Herediano sabían que el árbitro no iba a sancionar y que el VAR no iba a intervenir, como realmente sucedió”, destacó Grevin Porras.

Getsel Montes fue quien más marco a Kendall Waston, defensa del Deportivo Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Para Orlando Portocarrero, también analista arbitral, el árbitro en Costa Rica está perdiendo autoridad o está dejando de sancionar para que el VAR le indique qué hacer.

Kendall Waston no se refirió a la marca, sino que destacó el triunfo, la goleada 4-0 y el accionar de todo el plantel.

“Rescato el desenvolvimiento del grupo, la manera como encaramos la semifinal, la seriedad que tuvimos en jugadores como Alberth Barahona y Kenay Myrie, quienes para mí jugaron un partidazo”, dijo Kendall, quien, pese al 4-0, enfatizó que la serie no está definida, porque Herediano tiene un buen plantel y merece todo el respeto.

