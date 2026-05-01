Los 12 pecados de Alajuelense en el último torneo de Óscar Ramírez

Alajuelense no pudo demostrar superioridad en el Clausura 2026 y terminó fuera de las fases finales.

Liga Deportiva Alajuelense vivió un primer semestre del 2026 para el olvido. El equipo quedó eliminado de todo lo que participó: el Torneo de Copa, el Clausura 2026 y la Copa de Campeones de la Concacaf.

La Nación hizo un análisis de los 12 puntos en las que Alajuelense flaqueó y que dieron como resultado un fracaso deportivo.

1. Los resultados hablan solos

Alajuelense tuvo un mal arranque y nunca logró recuperar el terreno perdido en un torneo corto y muy rápido. En dieciocho partidos, la Liga registró 7 ganes, 5 empates y 6 derrotas. Estos son los marcadores de los manudos en lo que fue la fase regular:

Alajuelense vs. Liberia 2-2

Pérez Zeledón vs. Alajuelense 1-1

Cartaginés vs. Alajuelense 1-0

Alajuelense vs. San Carlos 1-0

Guadalupe vs. Alajuelense 1-3

Alajuelense vs Herediano 1-1

Alajuelense vs. Sporting 1-2

Saprissa vs. Alajuelense 2-1

Puntarenas vs. Alajuelense 2-0

Alajuelense vs. Cartaginés 2-0

San Carlos vs. Alajuelense 0-2

Alajuelense vs. Pérez Zeledón 3-0

Herediano vs. Alajuelense 2-1

Alajuelense vs. Guadalupe 1-1

Sporting vs. Alajuelense 0-2

Alajuelense vs. Saprissa 1-1

Alajuelense vs. Puntarenas FC 5-2

Liberia vs. Alajuelense 2-1

2. Mala planificación

A pesar del poco tiempo, en un torneo corto y casi fugaz, porque ni siquiera alcanza un semestre, absolutamente ningún equipo se puede dar el lujo de permitirse cinco partidos de acomodo. Menos cuando en realidad no se sabe qué pasará después. La clasificación empieza a labrarse desde la primera jornada.

Al final, la Liga despertó tarde en el certamen y de igual forma su cierre fue tan irregular que terminó a seis puntos del cuarto puesto, pese a llegar con opciones de semifinal a la última fecha.

Los manudos fueron quintos de la tabla con 26 unidades, mientras que Cartaginés fue el cuarto con 32 puntos.

3. Problemas de indisciplina

La disciplina resulta clave en el deporte.

En Alajuelense por segundo semestre consecutivo se dio un caso de indisciplina que trascendió a los medios de comunicación.

Alejandro Bran tuvo un escándalo con la seguridad de un condominio y esto terminó con el futbolista detenido, por otra parte también Kenneth Vargas y Bran tuvieron una salida nocturna.

4. Perder muchos puntos en casa

El Morera Soto dejó de ser una fortaleza. Los manudos disputaron 30 puntos en el Morera Soto y solamente pudieron ganar 16.

De esta forma, los dirigidos por Óscar Ramírez apenas consiguieron un 53% de rendimiento como locales.

5. Defensa vulnerable

Los mismos jugadores admitieron que una de sus fortalezas se convirtió en uno de sus puntos débiles. La defensa pasó de ser una muralla a recibir muchos goles. Y eso que Washington Ortega evitó que fuesen más.

Los manudos recibieron 20 goles en contra y fueron el quinto equipo del torneo que más dianas permitió.

6. Estado físico

El propio Óscar Ramírez dijo en una de sus últimas comparecencias ante la prensa que que el equipo estaba reventado y eso se notó en futbolistas con problemas musculares como Anthony Hernández.

7. La Liga se volvió un hospital

Hubo múltiples lesiones musculares más lesiones graves que necesitaron de cirugía.

La defensa fue la zona en la que se notó más la situación. La Liga perdió a Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Santiago Van der Putten e Isaac Badilla.

También los manudos dejaron de contar, por este tema con Malcon Pilone. Celso Borges tuvo un certamen muy irregular por dolencias musculares.

8. Fichajes que no marcaron diferencia

Los fichajes que efectuó la Liga no marcaron diferencia. José Alvarado fue una de las contrataciones más extrañas y lo firmaron solo por seis meses. Ángel Zaldívar jugó poco como centro delantero y Kenneth Vargas no tuvo la regularidad que se creía, tras llegar como sustituto de Kenyel Michel. Además, Malcon Pilone sufrió una lesión grave.

9. Estadística negativa

La Liga no volvió a clasificar a semifinales después de siete años. Eso refleja que algo no anduvo bien.

10. Priorizar torneos

Un equipo grande como la Liga tiene la obligación de pelearlo todo y descartar de buenas a primeras el Torneo de Copa ya fue un mal mensaje al grupo. Además cuando llegó la serie contra Los Ángeles, Óscar Ramírez le dio descanso a su equipo ‘A’ para buscar el boleto por la Copa de Campeones de la Concacaf.

11. Jóvenes no actuaron tanto

En este torneo no hubo un joven que se destacara, como sí había ocurrido en semestres pasados.

12. Pocos puntos contra rivales directos

Una de las claves de la Liga del Macho cuando ganó la 31 fue superar a la mayoría de sus rivales directos. Esta vez, no ocurrió lo mismo en pulsos contra quienes hoy están en las semifinales.

Con Saprissa, la Liga empató en el Morera Soto (1-1) y perdió en el Ricardo Saprissa (2 a 1). Frente a Herediano, el equipo erizo empató en casa (1 a 1) y vio como le ganaron de visitante (2 a 1). Contra Cartaginés, los azules ganaron un duelo y los manudos otro. Por último ante Liberia, primero se dio un 2 a 2 y en la última fecha los guanacastecos ganaron 2 a 1.

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