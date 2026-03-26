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Lo ve todos los días y no dudó: Alexandre Guimaraes dice cómo está Celso Borges

Alexandre Guimaraes habló del presente del capitán de Liga Deportiva Alajuelense, Celso Borges

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Por Fanny Tayver Marín
Celso Borges da las últimas indicaciones a sus compañeros minutos antes del partido entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense.
Celso Borges es uno de los líderes en Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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