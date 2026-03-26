Lo ve todos los días y no dudó: Alexandre Guimaraes dice cómo está Celso Borges

¿Cómo ve el presente de Celso Borges? Eso lo respondió Alexandre Guimaraes sin ningún tipo de rodeos y lo hizo como papá; pero también como hombre de fútbol y como una persona que conoce mejor que nadie al capitán de Liga Deportiva Alajuelense.

Esa fue una de las consultas que recibió Alexandre Guimaraes en el capítulo de estreno del programa “Entre la Pitón y la pared”, un proyecto personal del periodista Anthony Porras, que se transmite de forma semanal en el canal de Youtube de Josué Quesada.

“A nivel de cabeza, lo veo bien. Yo me retiré muy joven, yo me retiré con 32 años sin haber tenido nunca lesiones que me hicieran decir ya; sino porque ya estaba harto, ya me daba pereza levantarme para entrenar yo como atleta, otra cosa es ya como entrenador”, expresó Alexandre Guimaraes.

Añadió que en esto no hay ningún tipo de secretos, porque en realidad, el futbolista es el que sabe cuándo es su momento para tomar esa decisión.

“Pero yo cuando converso con él, yo lo veo entero. Yo le pregunto de números en términos de lo que se le da, números de rendimiento físico y esos números están arriba.

”Así que va a depender un poco de cuánto juegue también. Yo creo que ahora ya al no haber más Selección para él, con nosotros rindió lo que rindió —cuando Guima dirigió a la Liga—, que fue una de las mejores temporadas de Celso, creo”, manifestó.

De esa época en la que padre e hijo defendían un mismo escudo, el técnico tiene una fuerte sospecha de algo que propició ese rendimiento del mediocampista, aparte de que cree que en ese entonces le hizo muy bien la mancuerna con el colombiano Larry Angulo.

“También fue porque no había Selección Nacional, entonces podía dedicarse solamente a la Liga, a jugar, recuperarse, etcétera, etcétera, porque siempre ha sido muy profesional”, citó.

No es un tema del que hablen entre ellos, pero Alexandre Guimaraes sí tiene muy claro que al no haber clasificado la Selección de Costa Rica al Mundial 2026, ya será el propio Celso quien diga cuánto tiempo más seguirá como jugador activo.

Para Alexandre Guimaraes y Celso Borges fue un sueño cumplido ser parte del mismo equipo. (Instagram Celso Borges/Fotografía)

Guima considera que el volante de 37 años tiene cuerda para rato; pero dijo que habría que ver. Y hasta comentó entre risas que también entra en juego cuántos minutos participa.

Celso Borges tiene contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta finales de 2026.

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