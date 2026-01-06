Lo que pasó después de los 90 Minutos por la Vida nadie se lo esperaba

La edición XXVI de los 90 Minutos por la Vida sigue generando buenas noticias.

El pitazo final, o el lanzamiento de una moneda, que fue la manera en la que Cartaginés se adueñó de la edición XXVI de los 90 Minutos por la Vida, suele marcar el fin de la historia.

Pero en la lucha contra el cáncer infantil, el cronómetro parece haberse detenido para permitir un milagro de último minuto, que genera tanta esperanza como las mismas estadísticas.

¿Sabía que cada tres días hay un nuevo diagnóstico de cáncer infantil en Costa Rica? El dato brindado por la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil (ALCCI) es fuerte.

Empero, el país se destaca a nivel internacional por sus resultados: el 100% de los casos tienen acceso a tratamiento; el 75% de los pacientes logra vencer la enfermedad y se registra un 0% de abandono.

Los niños que luchan contra el cáncer infantil saben que no están solos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lo anterior se logra entre todos y quedó evidenciado una vez más tras una noche de magia, sin goles y con shoot-outs que mostraron los problemas de definición del fútbol tico. Una noche en la que las camisetas de Liga Deportiva Alajuelense, el Deportivo Saprissa, el Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés se fundieron en un solo abrazo solidario.

El domingo 4 de enero, el país entero se fue a dormir con una cifra de esperanza: ¢305 millones recaudados en la edición XXVI de los 90 Minutos por la Vida.

Sin embargo, lo que sucedió en las horas posteriores resulta una grata noticia, de esas que sacan una sonrisa.

Después de la cuadrangular benéfica, la afición continuó donando y la cifra de recaudación creció, pasando de ¢305 millones hasta alcanzar los ¢313.600.000.

Este “gol de último minuto” es el reflejo de un país que atiende el llamado y no abandona a sus valientes.

Ricardo Chacón, visiblemente conmovido y quien ha dedicado tres décadas de su vida como voluntario a esta causa, no tiene palabras al ver una vez más la respuesta de una nación que nunca falla.

“¡Gracias Costa Rica!”, escribió Ricardo Chacón en un mensaje en su cuenta de Facebook, donde detalló que esta iniciativa, que nació hace 30 años como un sueño, convocó el domingo pasado a más de 20.000 personas en el Estadio Nacional.

También dio a conocer que la transmisión de los 90 Minutos por la Vida a través de Canal 6 registró 24 puntos de rating, impactando a casi 2 millones de personas que no despegaron la vista del televisor.

Ricardo Chacón hizo un recuento y detalló que contemplando todas las ediciones de los 90 Minutos por la Vida, en total, se han recaudado $6.000.000 mediante este evento benéfico.

Esos fondos no son solo números; son las paredes del albergue que creció de 12 a 32 habitaciones, son equipos médicos de última tecnología, medicamentos que salvan vidas, la manutención del albergue como tal, campañas de prevención y apoyo a las familias.

“Quienes como este servidor hemos sido voluntarios desde hace 30 años tenemos la certeza de que todos los recursos van directo para los niños y sus familias”, aseguró Ricardo Chacón.