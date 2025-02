Lo que Celso Borges y Larry Angulo más extrañaban del Morera Soto (y otras confesiones)

Esos dos meses que Liga Deportiva Alajuelense estuvo lejos del Estadio Alejandro Morera Soto se volvieron una eternidad para los jugadores rojinegros. La misma sensación la experimentaron los aficionados más fieles, esos que acostumbran a no perderse prácticamente ningún partido en la Catedral por nada del mundo.

La Liga al fin regresa a su casa, luego de cumplirse el veto de cinco fechas que cayó sobre el Morera Soto como parte de los castigos que dejó la pasada gran final.

El retorno ocurre en la jornada once, en un atractivo partido entre Alajuelense y Puntarenas FC, que están peleando por los primeros puestos y que el 22 de marzo se toparán de nuevo, en el Estadio Nacional, en la final del Torneo de Copa.

Aparte del retiro de la camisa 6 de Alajuelense, inmortalizando al ídolo Wílmer López en la historia del club, volver a esa gramilla híbrida y sentir la cercanía de la afición era algo que los jugadores echaban de menos.

El Estadio Nacional fue su casa adoptiva, pero en realidad, los rojinegros han jugado prácticamente toda la primera vuelta de visita. Y en este lapso, el equipo evidencia que las canchas sintéticas son un tormento.

“Creo que no hemos hecho malos partidos, hemos estado bien en las dos fases. Jugar con nuestra gente sí nos da otra energía, es totalmente otro sentimiento y nos gusta mucho jugar en casa. El Estadio Nacional tiene una cancha buena, pero no es nuestra casa y volver nos gusta mucho”, expresó el capitán rojinegro, Celso Borges.

La Nación le consultó al mediocampista qué es lo que más ha extrañado durante este tiempo lejos del Morera Soto y sin pensarlo dos veces, contestó: " Creo que el ambiente, sobre todo; sentir que es nuestra casa, sentir esa identidad nuestra y que nosotros realmente disfrutamos de jugar ahí porque la cancha es muy buena y porque el ambiente es bonito”.

Celso Borges habla del regreso de Alajuelense al Morera Soto y otras cosas más

LEA MÁS: Fiscal financiero de Alajuelense que llegó de la oposición habla sobre lo que encontró y de Joseph Joseph

Mientras que Larry Angulo espera un buen partido este viernes, contra un Puerto que se volvió la revelación del torneo.

“Volvemos a la casa, donde somos inquebrantables y volvemos al Morera con muchas ganas. El terreno de nosotros se nos acomoda al juego que tenemos, siempre intentamos tener el balón al piso, entonces en cierta parte lo extrañamos un poco.

”En cancha sintética, la diferencia es mucha y no sabemos, porque a veces el balón se queda, otras veces va más rápido y no logramos identificar el pique del balón. El Morera lo conocemos en todos los ángulos y va a ser mejor”, expresó Larry Angulo.

La afición rojinegra continúa un poco resfriada, aparte de que a muchos liguistas no les llama la atención ir al Nacional, o se les complica. En el Morera, podría ser distinto.

LEA MÁS: La última camisa 6 de Wílmer López: Tan solo queda una forma de conseguirla

“Es un poco complejo, pero tenemos que irnos ganando a la afición partido a partido, con resultados, que eso es lo que da confianza. Hay que demostrar en la cancha y con eso la hinchada irá creyendo en nosotros”, opinó el cafetero.

Uno de los jugadores que acaban contrato en mayo

Larry Angulo es uno de los jugadores a quienes se les termina el contrato en este torneo. El volante dijo que hasta ahora no había ningún acercamiento, ningún diálogo para hablar del futuro, pero no descarta que pueda darse con el transcurso de los días.

LEA MÁS: ¡Cuidado! Alajuelense activa alerta de estafa

Contó que no conocía mucho del fútbol costarricense antes de llegar a Alajuelense, pero que le ha generado buenas sensaciones, mucho más de lo que le habían hablado antes de venir, porque tiene amigos que han jugado en el país.

No sabe qué pasará después de mayo, pero admitió que le gustaría continuar en la Liga.

Larry Angulo ha tenido participación en todos los partidos de Liga Deportiva Alajuelense en lo que va del Clausura 2025. (Jose Cordero/José Cordero)

La reacción de Celso Borges a un comentario común

Celso Borges sonrió ante esta pregunta: ¿Cómo interpreta cuando se dice que la Liga se mueve al son suyo?

“Es un halago, espero que se mueva bien (ríe...). El equipo como estructura juega bien y es una cuestión más de que el mediocampo esté fluido. En eso Larry Angulo, Alejandro Bran, Rashir Parkins y Guillermo Villalobos pueden jugar ahí, siempre están finos, atinados y esa parte del equipo tiene que estar jugando en las dos áreas”, respondió el capitán rojinegro.

LEA MÁS: ¿Se hará Wílmer López el tatuaje que prometió hace años si Alajuelense retiraba su camisa?

Otro futbolista que puede desempeñarse en ese puesto es Daniel Chacón, el último fichaje de los rojinegros que aunque fue una contratación pensada a largo plazo, está demostrando que puede jugar en cualquier momento.

Y para Celso Borges no falta la consulta sobre la Selección Nacional. Es como si se tratara de un ritual de rigor cada vez que da declaraciones a los medios de comunicación.

LEA MÁS: La mente maestra detrás del retiro de la camisa 6 de Wílmer López en Alajuelense

Ante eso, repitió que que cuando anunció su retiro de la Tricolor, fue una decisión que tomó desde un ambiente tranquilo y consciente de lo que significaba.

Estadio Alejandro Morera Soto: La Catedral del fútbol

“Si algún día quieren hablar conmigo y ver qué pasa, atiendo el teléfono, por supuesto. No ha sido el caso, y no lo fue antes, y por eso tomé una decisión de esas, con total tranquilidad, porque si quieren hablar conmigo, genial. Y si no, yo ya tomé mi decisión”, indicó Celso Borges.

El partido entre Alajuelense y Puntarenas FC está pactado para las 8 p. m. de este viernes 28 de febrero. Antes, durante y después del juego será el homenaje a Wílmer López, por el retiro de su emblemática camisa 6.

Estos son los precios para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas, justo el juego donde se hará el retiro de la camisa 6 de Wílmer López ante la afición rojinegra. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.