Lo que Andrés Carevic destapó al hablar por primera vez de su salida de Cartaginés

El semblante delata a Andrés Carevic, quien se ve contento al frente de Sporting. Después de que José Miguel Cubero lo presentó de manera oficial ante los medios de comunicación, el técnico argentino dijo que antes de responder preguntas, quería dar un mensaje.

Fue entonces cuando por primera vez habló sobre su salida del Club Sport Cartaginés. Según él, durante las últimas semanas se dijeron muchas cosas a nivel mediático y él no había pronunciado ninguna palabra al respecto.

“Lo primero que quiero hacer es agradecer a Cartaginés por haberme dado la oportunidad de haber trabajado en su institución, mucho agradecimiento para su afición, su ciudad, su provincia; que me han dado un cariño muy grande, un apoyo muy importante. Y agradecido con los jugadores, que han hecho un esfuerzo muy grande para conseguir lo que se logró el año pasado”, apuntó Andrés Carevic.

En el listado de agradecimientos, el técnico argentino no hizo alusión en ningún momento a la dirigencia.

“Se habló mucho, hubo muchas cosas y seguramente quieren saber los motivos, yo soy una persona respetuosa, con ética y valores y códigos y me reservo esa parte. Lo único que voy a decir es que la directiva de Cartaginés tenía una gestión, se manejaba una gestión, habíamos tenido unas reuniones y yo trabajaba de otra manera”, confesó Andrés Carevic.

Después de decir eso, indicó que no se ponían de acuerdo en esa parte.

“Se complicó el día a día y al final de cuentas uno tomó la decisión de dar un paso al costado. Los motivos me los voy a reservar. Eso para dejar bien clara esa parte, porque se habló mucho de esa parte”, expresó.

Andrés Carevic también comentó que cuando Cartaginés quedó eliminado en la semifinal, al día siguiente él se reunió con la dirigencia brumosa.

“Les comenté que no iba a continuar en el club. Se habló muchas cosas, de que yo me quería ir sin pagar mi cláusula y yo lo que dije es que doy un paso al costado y que si salía una oportunidad de trabajo, de mi parte iba a pagar la cláusula que estaba estipulada en el contrato. Eso lo quería aclarar porque se hablaron muchas cosas y realmente yo no he hablado hasta el día de hoy”, aseguró.

Después de eso, Andrés Carevic dijo que ya era momento de dejar atrás lo pasado y empezar a hablar del presente. Y empezó a responder preguntas de la prensa.

La mayoría se enfocaron en su nueva casa: Sporting. Sin embargo, le formularon estas dos consultas sobre Cartaginés.

- ¿Cómo queda su relación con la directiva de Cartaginés? ¿Salió bien con la familia Vargas o hubo aspectos que dejaron tensa la relación?

- Soy una persona respetuosa que intenta siempre arreglar las cosas de buena manera y así fue. Al final de cuentas, hay cosas que me las reservo, seguramente ellos también y se llegó a un acuerdo. Creo que hay que seguir adelante, esto es fútbol y pasan cosas. De mi parte siempre tratando de solucionar las cosas del lado bueno.

- ¿Usted pagó la cláusula?

- Como lo comenté, yo cuando hablé con ellos hay un contrato, hay una cláusula y era eso, que si había alguna situación, de que yo me incorporaba a otro club, de mi parte se hacía efectivo eso. Así fue y creo que no hay más que decir en ese tema.