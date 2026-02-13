Puro Deporte

‘Lo estás enterrando’: Programa de TD Más arremete contra padre de jugador del Saprissa

En Gradería Popular se unieron al coro de voces que opina sobre la polémica del papá de Rachid Chirino, quien criticó a la afición de Saprissa

Por Fanny Tayver Marín y Milton Montenegro
Porritas y Poncho le entraron en Gradería Popular al tema del jugador de Saprissa Rachid Chirino y su papá.
Porritas y Poncho le entraron en Gradería Popular al tema del jugador de Saprissa Rachid Chirino y su papá. (Captura TD Más/Captura TD Más)







Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

