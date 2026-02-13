‘Lo estás enterrando’: Programa de TD Más arremete contra padre de jugador del Saprissa

Porritas y Poncho le entraron en Gradería Popular al tema del jugador de Saprissa Rachid Chirino y su papá.

El jugador saprissista Rachid Chirino está envuelto en una polémica tras las declaraciones de su papá, quien criticó a la afición morada por el trato a su hijo y hasta involucró al ídolo Mariano Torres. Ahora, en el programa Gradería Popular también entraron con todo al tema.

Este espacio que se transmite en TD Más, y donde dos aficionados comentan sobre fútbol de manera distendida, dedicó un segmento a cuestionar a Carlos Chirino, el papá del futbolista. Y a partir de ahí, a todos los papás que pueden llegar a influir negativamente en la carrera de sus hijos.

Recordemos que Carlos Chirino dio una entrevista en Tigo Sports donde la emprendió contra la afición morada y cuestionó la forma en la que tratan a Rachid, jugador del primer equipo y quien tiene 25 años.

“La afición de Saprissa es muy irrespetuosa, con la institución no tengo nada, estoy muy agradecido, porque ahí jugaron los dos muchachos (Randy y Rachid), pero es un ambiente sumamente complicado. Hay jugadores que son más viejos ahí, se equivocan un montón de veces y no pasa nada, pueden botar 10, 20 goles que no va a pasar nada; pero resulta que los muchachos jóvenes, apenas cometen un error y los quieren crucificar”, opinó el padre de Rachid, quien mencionó explícitamente a Mariano Torres.

Hasta el propio Mariano tuvo que salir al día siguiente a refutar sus palabras. “Que nombre a personas como a mí, a la afición, o a los compañeros, está muy equivocado. A mí si la gente me tiene cariño es porque he hecho algo en el club, llevo 10 años consecutivos jugando y las cosas me las gano dentro de la cancha, entonces, creo que está muy equivocado”, aseguró Mariano en Teletica Radio antes del partido del miércoles pasado contra Carmelita.

En Gradería Popular también criticaron las palabras del progenitor de los Chirino.

“Hay un tema con esta generación que los papás por alguna razón tienen que salir a defenderlos”, empezó Erick Rodríguez, conocido como Poncho, uno de los presentadores.

“Obviamente si ocupa ayuda en algo legal o para comprar un carro, o qué fijarse para comprar una casa, está bien. Pero los papás no entienden que a los hijos hay que dejarlos que crezcan, que salgan del nido.

“Los papás deberían aprender a quedarse callados. Agárrelo en su casa, dígale ‘a usted lo van a silbar, siga poniéndole’. Pero si les ponen el micrófono, no hablen, porque -con todo respeto- lo que hacen es cag#%se en el hijo.

Poncho también recordó antecedentes de otros futbolistas que vivieron situaciones similares por la intervención de los padres, y luego cuestionó el haber involucrado al capitán del equipo.

“Cómo vas a meter a Mariano en un enredo tuyo. ¡Señor cómo va a hacer eso! En lugar de ayudar al hijo, lo estás enterrando", afirmó el concido panelista de Gradería Popular.

Mientras tanto, el tema seguirá en el aire y queda esperar la reacción del cuerpo técnico de Saprissa de cara al partido del próximo domingo en Liberia.

