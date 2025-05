Lo de Alajuelense parece ‘paranormal’ a una parte de la afición: hasta sugieren una ‘ceremonia religiosa’

Liga Deportiva Alajuelense llegó al último partido con la opción latente de estar a tan solo un gol de firmar un semestre histórico, con la opción de ser campeón invicto. No lo fue y el anhelo más grande terminó siendo tachado como un fracaso más.

Se dio así esta vez, también en el semestre anterior y en otras ocasiones. La Liga llega a esas finales de campeonato nacional, pero no las gana. ¿Qué es lo que le falta?

No ha sido por falta de fichajes, proyecto definido, inversiones, gimnasio, buenas instalaciones, entrenadores de cartel, finanzas sanas, marketing y hasta la afición que había comenzado en enero con protestas y mantas al revés, volvió a creer con el inesperado retorno de Óscar Ramírez.

¿Qué es lo que le falta? Esa consulta se planteó en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense para construir un análisis y un diagnóstico desde la perspectiva del aficionado.

Una oportunidad para el desahogo, pero a la vez, para encontrar esas respuestas a las preguntas sobre las que nadie tiene certezas. Se recibieron tantos criterios de aficionados que este análisis tendrá cuatro entregas. Y este sábado podrá leer la primera.

“Definitivamente la dirigencia ha dado todo lo que ha podido, la afición de igual manera. Lo que se ocupa es jugadores que sean alajuelenses, que sientan la derrota como la sentimos los aficionados”, expresó Fabricio Blanco.

Además, él consideró que no es que los futbolistas no puedan llegar de afuera, como en el caso de Celso Borges, que afirma que lo ha hecho bien; pero sí cree oportuno que al grueso de la planilla le pase sangre roja y negra por las venas, al igual que a la gente que trabaja en la institución.

LEA MÁS: Jugador de Alajuelense envuelto en polémica de la final aparece para hablar de frustración tras la nueva derrota

Olman Hernández dijo que honestamente es difícil buscar explicaciones y que se vuelve un tema recurrente en los grupos de manudos amigos del WhatsApp.

También contó que siempre creyó que el camerino que había hecho campeón a Cartago tenía que irse en pleno, pero que esa vez las salidas fueron mínimas.

Hoy él se siente convencido de que debe dársele todo el respaldo al proyecto de Óscar Ramírez, potenciar a los jóvenes del CAR en el primer equipo y buscar la salida de jugadores que se acostumbraron a perder finales, sin tener consecuencias.

Una de sus ideas es que los refuerzos extranjeros se busquen de los clubes nacionales, donde hayan demostrado hacer diferencia.

“Se requiere un trabajo mental y psicológico muy fuerte para la próxima nómina de jugadores y cuerpo técnico. Ojalá Macho integre a exjugadores campeones para motivar y dar charlas, en respeto y rescate de nuestra identidad.

”En un caso más extremo hasta valoraría hacer una ceremonia religiosa como la que hicieron los responsables del River Plate en el 2015, es paranormal lo que nos sucede”, comentó Olman Hernández.

A la misma afición de Liga Deportiva Alajuelense le cuesta encontrar razones lógicas. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Marlene Muñoz aseguró que el equipo lo dio todo y que en esta final la mortifica al ver que la propia afición les vetó la casa.

“No pueden controlar los malos resultados y tampoco las alegrías perjudicando al equipo. Cartago pasó años de años sin un campeonato y su afición siempre los apoyó fielmente sin perjudicarlos. Para ganar hay que estar unidos”, aseguró Marlene Muñoz.

LEA MÁS: Alajuelense volvió a ser castigado... ¿Y ahora por qué?

Carlos García se confiesa “Macho lover” y está seguro de que ahora sí falta muy poco, porque logró en tan poco tiempo una identificación de la mayoría de jugadores y de la afición.

“Sin ver partidos porque me resisto a verlos, pero es inevitable no saber que pasó (habría que irse a otra galaxia), diría que ya él sabe las líneas que debe reforzar y ‘limpiar’. Entiendo que la falta de gol fue una de las razones principales del nuevo fracaso.

Pronosticó que esos goles llegarán si se contratan dos goleadores. Además, supone que Óscar Ramírez le dará más oportunidad a los jóvenes, sin omitir que al Macho le faltó tiempo, y que en eso, los rivales le tenían ventaja.

En cuanto a qué falta, indicó que toca esperar con paciencia, resiliencia y persistir, porque no queda más y que llegará el momento en se acabe esa racha tan larga que tildó de injusta, cruel y dolorosa.

“La Liga tiene que luchar contra muchas cosas: parte de su propia afición cuando perjudican al equipo; algunas malas decisiones en contrataciones, gran parte de los medios de comunicación, pero principalmente cuando llegue nuevamente ese momento, contra ellos mismos.

LEA MÁS: El desahogo de Celso Borges con Alajuelense: ‘Nos levantaremos’

”Casi se logra, pero el cambio de estadio (veto del Morera Soto) afectó junto con la falta de ese hombre que está en donde tiene que estar para anotar”, detalló Carlos García.

Además, le agradeció a Óscar Ramírez el tener el valor de unirse a una causa que cuesta comprender y dejar la vida tranquila que llevaba. Y dijo que sus respetos para Celso Borges, porque el fútbol ha sido injusto e ingrato con él.

Algunos aficionados creen que el fútbol ha sido injusto con Celso Borges. (JOHN DURAN/John Durán)

Rigoberto Morera está convencido de que para mejorar, la Liga debería tener solo jugadores del CAR, que sientan la camiseta.

Isaac Sibaja considera que todos deben tener más amor por el equipo; ser más ofensivos, no tirarse atrás y hasta contratar defensas.

Jairo Quesada apela a volver a las bases y le agrada ver que ese es el camino a seguir, con jugadores de liga menor y entrenadores que amen la institución. Además, cree que deben nombrar un gerente deportivo que realmente haga su trabajo de ser meticuloso en lo que necesitan y no lo que un agente quiere colocar.

“Estamos siempre cerca pero nos ahogamos en la orilla, ojalá tomemos el rumbo ganador que una vez tuvimos”, citó Jairo Quesada.

Keylor Campos opinó que falta gol, tomar buenas decisiones, gente manuda de corazón y no silenciar a jugadores que lo están haciendo bien.

LEA MÁS: Jafet Soto habló sin rodeos de Alajuelense, el CAR y Joseph Joseph

Luis Arias señaló que Alajuelense no tiene un 9 de área que meta las que llegan hasta el punto de penal.

Eliécer Rodríguez habla de zona de confort, falta de ambición, falta de un líder y no un alcahueta y falta de compromiso.

Edwin Alberto respondió la consulta de Mozambique y afirmó que es hora de darle oportunida a los jóvenes del CAR.

Mathías Rivera dijo que lo que falta es que los jugadores tengan ganas al jugar; que quien no corre no juega y el que no lo hace, se va.

Edwin Salazar destacó que se debe volver la mirada al ADN, llevar y poner a jugar más canteranos al estilo de Isaac Badilla y menos paquetazos extranjeros. Quiere ver más jugadores como ese cachorro de 16 años, o como Santiago van der Putten, Guillermo Villalobos y Rashir Parkins.

“Solo deben dejar unos cuantos consolidados como Celso Borges, Diego Campos y Alexis Gamboa y poblar la media de jugadores jóvenes. De por sí, ya van casi 6 años sin títulos y deben consolidar un proyecto para que después rinda frutos. No más extranjeros, excepto Washington Ortega, y mucho menos saprissistas infiltrados”, opinó Edwin Salazar.

Matías Araya concuerda con el criterio anterior y agregó que la Liga ocupa jugadores que den la vida en la cancha desde el minuto 1 al 90 y que los refuerzos tengan la valentía de ponerse esa camisa y dar la vida en la cancha.

El liguismo confía en Óscar Ramírez. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Marvin Fonseca planteó su teoría de la “maldición” que cayó sobre la Liga: “La última vez que fuimos campeones en el 2013 y estábamos celebrando en Alajuela, se murió un muchacho en el festejo (...).

”Desde eso, la Liga solo tiene un campeonato y fue la 30 en pandemia sin gente. Me suena muy extraño que sea así, series con ventaja cerrando en casa y todo y no se da”.

Berny considera que lo que faltan son jugadores de finales, porque en el torneo regular son unos cracks, pero en las finales parecen Gasparín.

Fernando Gutiérrez expuso que no todo está mal, empezando por los torneos centroamericanos, donde la Liga se ha mostrado muy superior a los demás, pero que el torneo local sí ha sido una piedra en el zapato para el ámbito manudo.

“Fichajes que dieron lástima, salida de buenos muchachos a otros equipos donde sí brillaron y sobre todo un aspecto mental que urge trabajar. Con don Óscar el equipo se vio diferente y nosotros, los aficionados celebramos que alguno de la casa llegue al equipo”, citó Fernando Gutiérrez.

Añadió que el gerente deportivo debe ser alguien de la casa y que conozca el entorno. A partir de ahí, reforzarse con un 10 y un revulsivo que muevan al equipo, más un par de delanteros. Según él, apostar por extranjeros no está mal, pero que sean de probada valía.

Jesús Soloa comentó: “Parece hasta inexplicable lo que ocurre con la Liga y el Torneo Nacional, hay un bloqueo no sé si mental con este campeonato exclusivamente, porque la Centroamericana, el Torneo de Copa y Supercopa se han ganado recientemente”.

Para él, la clave está en construir un equipo de hombres y no de nombres y cree que a eso apostará el Macho para pelear por el título, y que deben darle carta blanca para realizar los cambios que él crea oportunos.

“Ojalá Dios les dé la sabiduría a la Junta Directiva y cuerpo técnico para tomar las mejores decisiones. Esta afición no merece otro revés, y la deuda de la institución es cada vez más grande”, apuntó Jesús Soloa.

¿Le sorprendió todo lo anterior? Pronto podrá leer más opiniones de liguistas que quiere ver de nuevo a su equipo convertido en campeón nacional.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.