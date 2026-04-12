Puro Deporte

Lluvia de goles y media hora de tiempo añadido: Puntarenas y Pérez Zeledón igualan en extraño partido

Seis goles, un expulsado y más de 30 minutos añadidos ‘protagonizaron’ el encuentro de la jornada 15 entre Pérez Zeledón y Puntarenas

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Por Isaac Vega
33 minutos de añadido fueron los protagonistas del compromiso en San Isidro del General.
Ulises Segura y Kendall Porras disputan el balón en este partido que contó con 33 minutos de tiempo añadido en total. (@puntarenasfcoficial/Puntarenas FC, Municipal Pérez Zeledón)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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