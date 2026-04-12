Lluvia de goles y media hora de tiempo añadido: Puntarenas y Pérez Zeledón igualan en extraño partido

Ulises Segura y Kendall Porras disputan el balón en este partido que contó con 33 minutos de tiempo añadido en total.

En un juego físico, pausado y con muchos goles, el Municipal Pérez Zeledón recibió a Puntarenas FC en la jornada 15 del Torneo de Clausura 2026, encuentro que se saldó con un empate 3-3 que tuvo detalles curiosos.

A pesar de llegar en las posiciones 9 (MPZ) y 8 (PFC) del torneo, los chuchequeros podían seguir en la lucha por clasificar a semifinales si sacaban la victoria en San Isidro del General.

Los generaleños se adelantaron a los siete minutos del juego, tras un error en defensa del Puntarenas FC; Ariel Soto puso el 1-0.

Tras la anotación, Puntarenas se tiró al ataque y comenzó a presionar, lo que provocó un error en la salida de Pérez Zeledón y Daniel Colindres empató el juego con su gol 106 en la primera división.

Para complicar más la situación generaleña, el capitán mexicano, Eduardo Pastrana, fue expulsado al minuto 36′ por una acción fuerte que dejó al delantero puntarenense Renzo Carballo tendido en el campo con un corte en la cabeza, que requirió un gran vendaje.

Posteriormente, se le puso un gorro de piscina en la cabeza en busca de que la sangre no fuera visible y que la herida no esté expuesta a posibles golpes.

Con diez hombres y cerca del final del primer tiempo, Manuel Morán recibió un pase de Kendall Porras y anotó el 2-1 para el Municipal Pérez Zeledón, con una volea imparable.

Al minuto 45+10, cuando todo parecía que los porteños irían al descanso abajo en el marcador, Kliver Gómez rescató un balón al borde del área y el limonense Raheem Cole puso el empate 2-2 en el marcador.

La gran cantidad de pausas durante el partido por faltas y revisiones del VAR, provocó que el primer tiempo llegara hasta el 63′; fueron 18 minutos de añadido cuando originalmente la árbitra Marianela Araya había indicado “solo” 10.

Los porteños quedan casi fuera de la carrera por la clasificación a semifinales. (@municipal_pz/Municipal Pérez Zeledón)

El segundo tiempo inició igual que el primero, presión e intentos de gol para ambos equipos, hasta el minuto 52, cuando un remate de larga distancia de Farbod Samadian puso el 2-3 y le dio su primer gol en el torneo.

Los goles no pararon de llegar, al 80′, William Fernández mediante una jugada preparada de tiro libre anotó el sexto tanto y el empate definitivo 3-3.

Cerca de finalizar el juego, Pérez anotó la ventaja que le hubiera dado los tres puntos, sin embargo, un fuera de juego milimétrico dejó en empate el compromiso.

Tras 123 minutos de juego, el empate no se movió y ambos equipos mantienen las posiciones en el Clausura 2026. Pérez Zeledón con 13 puntos y el noveno puesto, Puntarenas FC con 16 puntos y el octavo lugar, cada vez más lejos de la opción de clasificar.