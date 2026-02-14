Lixy Rodríguez hizo lo que quiso: vea su golazo en el clásico femenino

Lixy Rodríguez fue figura en el clásico femenino entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF.

Lixy Rodríguez fue protagonista en el triunfo de Liga Deportiva Alajuelense ante Saprissa FF en el primer clásico femenino del Torneo de Clausura 2026.

Con asistencia y un golazo, la lateral se hizo sentir en el pulso en el que las rojinegras le ganaron 2-1 a las moradas.

“Trabajo para esto en el día a día, este tiempo que estuve sin equipo trabajé fuerte, sola, sabía que quería volver, que quería hacer las cosas bien como siempre lo he hecho y muy contenta de volver aquí, de volver a casa, de volver con las compañeras y soñé algo así”, aseguró Lixy Rodríguez en declaraciones a FUTV.

El partido se caracterizó por el domingo de las nonacampeonas nacionales en el primer tiempo. Luego en el complemento, las tibaseñas mostraron otra actitud en el campo.

“Yo creo que Saprissa también sale a hacer un segundo tiempo muy bueno, nosotras obviamente el 2-0 no debería, pero ya a uno le da esa tranquilidad y por ahí tal vez uno deja de hacer las cosas como las venía haciendo, que no debería de ser. Es para trabajar y muy contenta con el equipo, con la institución por abrirme las puertas de nuevo y aquí estamos de vuelta”, subrayó Lixy Rodríguez.

Vea el gol de Lixy Rodríguez

⏰ 26’ Gol de Lixy Rodríguez y Alajuelense aumenta el marcador a 2-0. pic.twitter.com/1gEqXZWiMw — FUTV (@FUTVCR) February 14, 2026

