Liverpool y Chelsea se imponen en la Premier League

Mohammed Salah volvió a ser tomado en cuenta por el Liverpool

Por AFP

El Liverpool se impuso este sábado 2-0 al Brighton en la jornada 16 de la Premier League, con el regreso de Mohammed Salah al campo, mientras que el Chelsea se alzó al Top 4 provisional al vencer 2-0 al Everton.








