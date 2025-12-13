Liverpool y Chelsea se imponen en la Premier League

El Liverpool se impuso este sábado 2-0 al Brighton en la jornada 16 de la Premier League, con el regreso de Mohammed Salah al campo, mientras que el Chelsea se alzó al Top 4 provisional al vencer 2-0 al Everton.

En Anfield, y con todos los ojos puestos en el banquillo y en Salah, hubo quien se perdió el gol de los Reds, cuando a los 45 segundos, el francés Hugo Ekitike adelantó al Liverpool.

El defensa central Joe Gomez, quien había asistido a Ekitike de cabeza, tuvo que retirarse lesionado (25′), y el entrenador Arne Slot decidió dar entrada entonces a Salah.

El egipcio, quien tras ser suplente tres partidos criticó al club el pasado sábado en zona mixta, había sido apartado entre semana en la visita al Inter de Milán, pero volvió a la convocatoria, al césped... y a ser decisivo.

Suya fue la asistencia, desde un saque de esquina, para que Ekitike firmase su doblete a la hora de partido (60′).

“Mohamed es un gran, gran profesional”, declaró Ekitike a BBC. “Le miro como un ejemplo. Se puede ver lo mucho que está involucrado en goles y asistencias”.

“Es una leyenda aquí. Compartir el campo con él es una bendición. Es el tipo de jugador que hace que nos guste el fútbol”, añadió el ariete francés, que suma ya 7 goles en campeonato.

Mohamed Salah volvió a jugar con el Liverpool, tras la diferencias de la semana pasada con su club. (DARREN STAPLES/AFP)

Salah estuvo cerca incluso de volver a ver portería en la recta final del partido, pero servido por Federico Chiesa, envió el balón por encima de la portería (90+3).

La victoria, la primera en Premier League luego de dos empates consecutivos, envía a los Reds a la 6ª posición provisional con 26 puntos, a 2 unidades del Top 4 que marca provisionalmente el Chelsea.

Los Blues, que recibían en Stamford Bridge al Everton, dejaron el partido sentenciado en la primera mitad, con dianas de Cole Palmer (21′) y del francés Malo Gusto (45+1′).

“Lo hemos dicho muchas veces, con Cole (Palmer) somos un mejor equipo”, declaró el entrenador Enzo Maresca a la BBC.

“Lamentablemente ha estado fuera varios partidos, pero ahora está de vuelta y por supuesto nos ayudará”, añadió el técnico.

El Chelsea puso así fin a una racha de cuatro partidos entre todas las competiciones sin victoria (2 empates y 2 derrotas) y se sitúan a cinco puntos del líder Arsenal, que cerrará los partidos del sábado contra el colista