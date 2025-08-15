Puro Deporte

Liverpool deja intacto espacio de Diogo Jota en vestuario como homenaje y motivación al plantel

El club inglés mantendrá vacío el lugar del delantero portugués tanto en Anfield como en su centro de entrenamiento

Por O Globo / Brasil / GDA
Liverpool inicia la Premier League 2025/2026 con tributo permanente a Diogo Jota, fallecido en accidente junto a su hermano. (Liverpool/Liverpool)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

