Liverpool deja intacto espacio de Diogo Jota en vestuario como homenaje y motivación al plantel

Liverpool inicia la Premier League 2025/2026 con tributo permanente a Diogo Jota, fallecido en accidente junto a su hermano.

Los dirigentes del Liverpool decidieron mantener intacto el espacio que pertenecía al portugués Diogo Jota (1996-2025) en el vestuario del estadio Anfield y en el del centro de entrenamiento AXA Training Centre.

La medida busca rendir homenaje y servir de motivación al plantel, según el diario británico Daily Telegraph.

LEA MÁS: Buenas noticias para familia de Diogo Jota: el Chelsea da un ejemplo de solidaridad tras el Mundial de Clubes

El delantero, figura clave en la conquista de la Premier League 2024/2025, falleció el 3 de julio junto a su hermano, el también futbolista André Silva (2000-2025), en un accidente de automóvil en una carretera de España.

En Inglaterra se informó que ningún jugador ocupará el lugar que el atacante utilizaba antes de cada partido.

En el centro de entrenamiento, un asiento vacío junto al espacio de Harvey Elliott funcionará como memorial espontáneo, respetado por jugadores y personal.

El Liverpool inicia hoy, 15 de agosto, la temporada 2025/2026 de la Premier League con el objetivo de defender el título. El partido será contra el Bournemouth en Anfield.

El técnico Arne Slot adelantó que el encuentro incluirá nuevos homenajes a Diogo Jota.

Confirmó que la viuda, Rute Cardoso, y los tres hijos del jugador estarán presentes en el estadio.

Diogo Jota se había casado en junio, pocos días antes del accidente.

LEA MÁS: Buscan a camionero tras accidente de Diogo Jota: grabó dramático video viral y podría dar pistas en el caso

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.