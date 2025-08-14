Buenas noticias para familia de Diogo Jota: el Chelsea da un ejemplo de solidaridad tras el Mundial de Clubes

Lo que hizo el club inglés tras el accidente del futbolista ha llamado la atención a nivel internacional.

El Chelsea de la Premier League tomó una decisión que sorprendió al mundo del fútbol.

Tras proclamarse campeón del Mundial de Clubes 2025, el equipo donará una parte de las bonificaciones económicas a la familia de Diogo Jota y su hermano, según información de The Athletic.

LEA MÁS: Muere Diogo Jota, delantero portugués del Liverpool, en accidente de tráfico

El delantero portugués fallecido en un accidente de tránsito en España junto a su hermano, André Silva.

Jota murió en un tramo de la A-52 con antecedentes de accidentes. Investigadores apuntan a un posible reventón de neumático. (Redes Sociales/Archivo)

Según The Athletic, el club londinense ganó cerca de $114,6 millones tras vencer 3-0 al Paris Saint-Germain en la final de la cita mundialista.

De esa cifra, $15,5 millones fueron destinados a un fondo especial que se repartirá de manera equitativa entre los futbolistas que participaron en el torneo.

La directiva del Chelsea y cada jugador blue acordaron destinar una suma cercana a los $500.000 como muestra de solidaridad hacia los allegados de los dos fallecidos, detalló el medio internacional.

Como parte de los homenajes, la Premier League guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la primera jornada que se jugarán este fin de semana.

Además, el Liverpool instalará una escultura conmemorativa en su estadio, Anfield, para rendirle un tributo permanente al jugador. Durante la temporada 2025-26, los futbolistas del club portarán en sus camisetas y chaquetas la leyenda ‘Forever 20’.

En julio, el Liverpool informó que el número 20 quedará retirado de forma permanente en todas las categorías del club, como homenaje al legado del atacante portugués.

LEA MÁS: Diogo Jota: Así es el lujoso auto que se convirtió en tragedia; de 0 a 100 km en menos de tres segundos

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.