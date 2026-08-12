Lionel Messi vuelve a pronunciarse tras la muerte de su papá: ‘Gracias por respetar nuestro dolor’

Unos minutos después de que difundió esa desgarradora carta en la que Lionel Messi se despidió de su papá, Jorge Messi, contándole lo poco que le faltaba por decirle, el futbolista hizo una publicación más.
En una historia en Instagram, el capitán de la Selección de Argentina tuvo unas palabras para tantas personas que mostraron un profundo respeto para él y su familia, en el momento más duro de su vida.
“Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá. Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad”, apuntó Lionel Messi.