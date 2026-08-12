Puro Deporte

Lionel Messi vuelve a pronunciarse tras la muerte de su papá: ‘Gracias por respetar nuestro dolor’

Lionel Messi primero publicó la carta a su padre y después difundió otro mensaje

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Por Fanny Tayver Marín
Aficionados dejaron mensajes de apoyo en el cementerio de El Prado, en Rosario, tras la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi.
Aficionados dejaron mensajes de apoyo en el cementerio de El Prado, en Rosario, tras la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. (LUIS ROBAYO/AFP)







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Lionel MessiJorge MessiMuerte de Jorge MessiMuerte papá de Messi
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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